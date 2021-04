Video/ Real Madrid-Liverpool (3-1) gol e highlights: Vinicius e Asensio decisivi

Diamo un’occhiata al video con i gol e gli highlights di Real Madrid-Liverpool 3-1 per rivivere la gara in programma a Valdebebas per l’andata dei quarti di Champions League. I Reds, orfani di van Dijk, concedono troppi spazi alle Merengues che sin dal fischio d’inizio dell’arbitro Brych mettono sotto gli uomini di Klopp che capitolano per la prima volta al 27′ quando Vinicius con uno splendido stop di petto taglia fuori Phillips e poi si sistema il pallone battendo Alisson con un destro rasoterra imparabile per il portiere brasiliano che sfoggia dei baffi alla Ned Flanders. Gli ospiti accusano il colpo, al 36′ Alexander-Arnold cerca di intercettare un cross di Kroos ma involontariamente spiana la strada ad Asensio che a quel punto deve pensare solo a buttarla dentro per il raddoppio. L’attaccante spagnolo potrebbe andare addirittura per il tris prima dell’intervallo quando induce all’errore Ozan Kabak, il numero 1 . A inizio ripresa Salah suona la carica e accorcia le distanze su assist di Diogo Jota, Liverpool che sfiorerà pure il due pari con Mané chiuso dallo straordinaria chiusura di Mendy, poi in contropiede arriva il colpo del KO: Modric apparecchia la tavola per Vinicius che buca le mani di Alisson e fa doppietta. Tra una settimana, a meno di clamorosi colpi di scena, saranno i Blancos a staccare il biglietto per le semifinali. Anche senza Sergio Ramos e Varane (quest’ultimo fermato dal Covid), il Real Madrid continua a fare paura e a emergere ogni volta che il gioco si fa duro. Guai a darli per morti, Bayern Monaco e Manchester City sono avvisati.

VIDEO REAL MADRID-LIVERPOOL 3-1, LE DICHIARAZIONI

Marco Asensio sembra essersi finalmente lasciato alle spalle un periodo travagliato che rischiava di compromettere seriamente la sua carriera: “Sono molto contento per il risultato che ci premia per gli sforzi compiuti, abbiamo fatto una grande partita soprattutto nel primo tempo contro un avversario tosto, siamo stati superiori per tutti e novanta minuti e abbiamo meritato di uscire dal campo vincitori. Nelle partite a eliminazione diretta viene fuori tutta la nostra forza, ora pensiamo al Clasico che sarà decisivo per il titolo, di certo non faremo calcoli e daremo tutto anche se una partita e l’altra abbiamo pochissimi giorni per rifiatare, il braccino non è nel nostro DNA”. Vinicius Junior è stato il grande protagonista della serata con una doppietta: “3-1 è un risultato molto buono per noi, abbiamo lavorato tantissimo per arrivare a questi livelli e farci trovare in questa fase della stagione nelle migliori condizioni possibili, abbiamo concesso pochissimo al Liverpool, non abbiamo sbagliato nulla, per il successo finale ci siamo anche noi. I compagni mi danno la fiducia e la forza per fare la differenza in queste partite cruciali”. Jurgen Klopp non fa drammi ma è consapevole che i suoi piani si siano enormemente complicati: “Nel primo tempo non abbiamo giocato bene, avevamo provato a pressarli ma non riuscivamo a chiudere quando ripartivano, per accedere alle semifinali dovremo fare molto meglio di così, non tutto è perduto ma tra una settimana servirà una grandissima impresa da parte nostra per ribaltare la situazione, dovremo segnare almeno due gol e blindare la porta di Alisson”.

VIDEO REAL MADRID-LIVERPOOL 3-1, IL TABELLINO

REAL MADRID-LIVERPOOL 3-1 (2-0)

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Militao, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio (70′ Valverde), Benzema, Vinicius (85′ Rodrygo). All. Zinedine Zidane.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Ozan Kabak (81′ Firmino), Phillips, Robertson; Naby Keita (42′ Thiago Alcantara), Fabinho, Wijnaldum; Salah, Diogo Jota (81′ Shaqiri), Mané. All. Jurgen Klopp.

ARBITRO: Felix Brych (GER).

AMMONITI: 39′ Mané (L), 49′ Lucas Vazquez (RM), 56′ Thiago Alcantara (L), 83′ Alexander-Arnold (L).

RECUPERO: 1′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 27′ e 65′ Vinicius (RM), 36′ Asensio (RM), 51′ Salah (L).

