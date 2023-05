VIDEO/ Real Madrid Manchester City (1-1) gol highlights. Vinicius-De Bruyne d’autore

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS REAL MADIRID MANCHETSTER CITY: GRANDE SPETTACOLO!

Andiamo a vedere video gol e highlights di Real Madrid Manchester city. Due splendidi gol e un pari: la semifinale di andata di Champions League tra Real Madrid e Manchester City regala lo spettacolo atteso ma non un verdetto, rinviato al match di ritorno all’Etihad Stadium. All’8′ prima chance con Bernardo Silva che innesca De Bruyne, che trova però la grande risposta di Courtois subito reattivo. La scena si ripete al 13′ col portiere dei Blancos che si allunga su una rasoiata di Rodri. Grealish continua ad affondare sulla sinistra e piazza un cross sul secondo palo dove irrompe Haaland, che non riesce però a superare Courtois. Il Real Madrid mette la testa dal guscio al 19′ con un’infilata per Vinicius che trova però l’uscita bassa di Ederson.

Diretta/ Real Madrid Manchester City (risultato finale 1-1): si decide all'Etihad!

Al 24′ cross teso di Vinicius per l’inserimento di Benzema che viene anticipato d’un soffio da Ruben Dias. Proteste del City per un duro intervento di Rudiger su Gundogan, col difensore tedesco che scampa all’ammonizione. Il Real guadagna campo rispetto a inizio gara e passa al 36′: travolgente discesa sulla sinistra di Camavinga che scarica su Vinicius che lascia partire una bordata da fuori area, vero e proprio eurogol con una traiettoria imparabile per Ederson. Il City prova a reagire prima dell’intervallo ma la difesa dei Blancos chiude sulle incursioni di Gundogan e Grealish, nel recupero ammonito Kroos per un fallo su Gundogan, si va all’intervallo col Real Madrid avanti di misura.

Probabili formazioni Real Madrid Manchester City/ Quote: Courtois e Ederson decisivi?

Il Real Madrid parte con buon piglio anche nel secondo tempo e al 5′ Benzema va molto vicino al raddoppio, trovando il salvataggio di Stones sulla sua conclusione. Il Manchester City prova a ritirarsi su, al 10′ Courtois attento su una conclusione dalla distanza di De Bruyne, sono sempre i Blancos però a creare le occasioni più interessanti. Al 15′ Rodrygo trova lo spazio per la conclusione col pallone che, con una deviazione, sorvola di poco la traversa. Al 18′ proteste Real per un tocco in area con l’avambraccio di Grealish che era però vicinissimo sulla conclusione, al 20′ grande numero di Vinicius che si “beve” Walker ma il suo cross tagliato finisce sul fondo. Al 22′ però il Manchester City trova il pari: l’avvolgente giro palla degli uomini di Guardiola manda De Bruyne alla conclusione dal limite, è una gran botta a fil di palo imparabile per Courtois. Al 32′ Ederson è reattivo su un colpo di testa di Benzema, quindi ammonito Camavinga per un fallo ai danni di Rodri. Fuori Rodrygo, dentro Asensio nel Real, quindi Ancelotti inserisce Tchouameni per Kroos e Nacho per Modric, mentre Guardiola chiude curiosamente il match senza cambi. L’ultima grande chance del match ce l’ha il Real Madrid, al 90′ bomba di Tchouameni e super intervento con la mano di richiamo di Ederson che salva il pari per i Citizens.

Probabili formazioni Real Madrid Manchester City/ Diretta tv: quante stelle!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS REAL MADIRID MANCHETSTER CITY: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Carlo Ancelotti rimanda le valutazioni sul Real Madrid al match di ritorno: “Il risultato non premia quello che abbiamo fatto. Le sensazione che abbiamo di questa partita sono positive. Ce la possiamo giocare al ritorno e se riusciamo a ripetere questa prestazione abbiamo possibilità. Le possibilità sono al 50%, avranno il vantaggio del campo ma noi in trasferta abbiamo fatto bene. Dopo il vantaggio è stato il momento dove abbaino giocato meglio. Su un’azione isolata e un tiro da fuori hanno pareggiato. La vittoria sarebbe potuta essere meritata. L’arbitro è stato poco attento nella gestione dei cartellini. Era poco attento e in una semifinale deve esserlo. Il derby di domani sarà una bella semifinale. Il ricordo va al 2003 che è stata una semifinale molto sofferta. E’ bello che torni in Europa un derby molto bello. Con tutto il rispetto per l’Inter, non posso non dire forza Milan“.

Pep Guardiola ha visto un Manchester City in equilibrio ma è consapevole delle difficoltà del ritorno: “È stata una partita equilibrata. Quando stavamo meglio in campo ci hanno fatto gol, quando stavano meglio loro abbiamo pareggiato. A volte è sembrata la partita dell’anno scorso. L’opinione che avevo del Real Madrid rimane la stessa e la finale si deciderà a Manchester. Abbiamo giocato meglio l’anno scorso all’andata dove abbiamo vinto 4-3 e il Real Madrid è uscito più forte dal punto di vista del risultato. Sarà una partita terribilmente dura. Vedremo dove possiamo migliorare nella fase difensiva e dove possiamo essere più efficaci nell’area avversaria“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA