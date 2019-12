Video/ Real Madrid Olimpia Milano (76-67): highlights. Laso non sbaglia in casa

Al WiZink Center di Madrid il Real supera in rimonta l’Olimpia Milano per 76 a 67. Come si vede nel video di Real Madrid Olimpia Milano, nelle fasi iniziali del primo tempo gli ospiti di coach Ettore Messina partono molto bene, facendo subito registrare una percentuale al tiro molto elevata. I padroni di casa dimostrano di avere invece qualche difficoltà nel gestire l’atteggiamento dominante imposto dai biancorossi e si ritrovano immediatamente costretti ad inseguire i rivali di giornata. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancorossi confermano quanto di buon fatto vedere in avvio pure prima dell’intervallo lungo aumentando ulteriormente il distacco, complice la scarsa precisione al momento della conclusione mostrata dai Blancos. Tuttavia, nel corso del secondo tempo, i giocatori guidati da coach Laso, bravo ad istruire i suoi durante l’intervallo, riescono a cambiare completamente il volto della partita ed a ribaltare la situazione a proprio favore. Le merengues cominciano la ripresa in maniera superlativa con un parziale di 24 a 13 che permette loro di ultimare il sorpasso ancor prima del quarto finale. Nei restanti dieci minuti del match gli spagnoli aumentano il divario e gli italiani si devono arrenedere davanti ad una squadra superiore sulla carta anche alla vigilia dell’incontro, non essendo stati in grado di ripetere lo sforzo effettuato nel primo tempo. Grazie alla vittoria ottenuta all’interno delle mura amiche in questo quattordicesimo turno di Eurolega 2019/2020 il Real Madrid, secondo in classifica soltanto all’Anadolu Efes ed aspettando il Barcellona, raggiunge un record stagionale europeo di 11-2 mentre la sconfitta costa cara all’Olimpia Milano, ora a 7 vittorie e 7 sconfitte totali.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Real Madrid abbia ampiamente meritato di raggiungere questo successo, a cominciare per esempio dalla migliore percentuale al tiro finale fatta registrare: il 43,9% contro il 42,9% complessivo in cui spicca il 54,1% contro il 44,9% nei tiri da due punti e l’80% contro il 66,7% nelle conclusioni dalla lunetta, nonostante gli italiani si siano imposti nelle triple con un buon 35,7% contro il 28,6%. Ai biancorossi non è bastato agire meglio a rimbalzo rispetto ai blancos, come suggerito dal 41 a 31 totale, dei quali 14 a 7 in attacco e 27 a 24 in difesa. Le Merengues hanno saputo impreziosire la propria fase difensiva tramite il 4 a 1 nelle stoppate, a cui si aggiunge un notevole 6 a 14 nelle palle perse ed un ottimo 5 a 0 nelle palle rubate. Il migliore marcatore assoluto della serata è stato il numero 5 Vladimir Micov, capace di mettersi in luce grazie ai 22 punti messi a segno e, sul fronte opposto, si è invece distinto il numero 3 Anthony Randolph con i suoi 16 punti totalizzati. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta è stata l’Olimpia Milano a causa del 25 a 19 nel computo dei falli.

VIDEO REAL MADRID OLIMPIA MILANO, HIGHLIGHTS





