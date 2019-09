Video/ Real Madrid Osasuna (2-0) highlights e gol. I Blancos tornano in vetta

Allo Stadio Santiago Bernabeu il Real Madrid supera senza problemi l’Osasuna per 2 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa partono forte ma faticano a trovare il varco giusto per passare in vantaggio. Bisogna infatti aspettare il 36′ perchè Junior Vinicius riesca a spezzare l’equilibrio iniziale, sfruttando l’assist da parte del suo compagno Kroos. Nel secondo tempo il copione non cambia e, dopo essersi visti annullare un gol a Jovic con l’aiuto del VAR intorno al 58′, i blancos raddoppiano al 73′ per merito del neo entrato Rodrygo, su suggerimento del suo compagno Casemiro. Inutili i tentativi da parte degli ospiti del tecnico Elustondo di accorciare almeno le distanze, con le merengues fondamentalmente sempre padrone della situazione nel corso della partita. I tre punti conquistati tra le mura amiche permettono al Real Madrid di salire a quota 14 nella classifica della Liga spagnola mentre l’Osasuna non si muove, rimanendo fermo con i suoi 7 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge abbastanza chiaramente come il Real Madrid abbia ampiamente meritato questo successo a cominciare dal possesso palla favorevole con il 54%, supportato pure da un maggior numero di passaggi, 400 su 476 contro 305 su 385 appoggi completati. In fase offensiva i Blancos di Zidane si sono distinti particolarmente grazie al 15 a 4 nel conclusioni totali, delle quali 4 a 0 indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, parità nel computo dei falli, 13 per squadra, e l’arbitro A. Lahoz ha estratto il cartellino giallo per 4 volte ammonendo rispettivamente Militao e Nacho da un lato, Lillo ed Avila dall’altro.

IL TABELLINO

Real Madrid-Osasuna 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 36′ Junior Vinicius(R); 72′ Rodrygo(R).

Assist: 36′ Kroos(R); 72′ Casemiro(R).

REAL MADRID Areola, Militao, Sergio Ramos, Nacho, Odriozola, Valverde(83′ James Rodriguez), Kroos, Casemiro, Lucas, Jovic, Vinicius(71′ Rodrygo). All.: Zidane.

OSASUNA Ruben, Raul Navas, Cardona(66′ Avila), Fran Medina, Roncaglia, Brandon(65′ Villar), Ruben Garcia, Lillo, Roger Ibanez(71′ Torres), Moncayola, Estupinan. All.: Elustondo.

Arbitro: A. Lahoz.

Ammoniti: 10′ Militao(R); 41′ Lillo(O); 57′ Nacho(R); 80′ Avila(O).

VIDEO REAL MADRID OSASUNA, HIGHLIGHTS





