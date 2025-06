Video Real Madrid Pachuca (risultato finale 3-1) gol e highlights della gara valida per la seconda giornata del girone h del Mondiale per Club 2025.

VIDEO REAL MADRID PACHUCA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Bank of America Stadium di Charlotte il Real Madrid si aggiudica la vittoria per 3 a 1 contro il Pachuca nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Nel primo tempo le Merengues rimangono in inferiorità numerica subito a partire dal 7′ a causa dell’espulsione per cartellino rosso diretto rimediata da Asencio, colpevole di aver fermato irregolarmente Rondon interrompendo così una chiara occasione a gol appena fuori area.

Iran qualificato al Mondiale USA 2026?/ I possibili scenari sulla sua partecipazione (23 giugno 2025)

L’episodio non frena però il Real Madrid che, dopo essersi salvato anche grazie alle parate eseguite da Courtois, sblocca il punteggio al 35′ per merito di Bellingham ed allunga quindi immediatamente al 43′ grazie alla rete segnata da Arda Guler, su assist di Gonzalo Garcia.

Nel secondo tempo il neo entrato John Kennedy tenta di combinare qualcosa per i messicani che però non hanno fortuna e rischiano anzi sulla nuova giocata provata da Vinicius Junior appena qualche istante più tardi. Nel finale è il solito Federico Valverde, ispirato dall’ex milanista Brahim Diaz, a calare il tris definitivo al 70′ poichè i biancoblu accorciano sì le distanze ma non vanno in ogni caso oltre alla rete siglata da Montiel, assistito da Lopez ed approfittando di una deviazione, all’80’.

Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche/ Diretta gol live score 3^ giornata gironi A, B (23 giugno)

Questo successo ottenuto nel secondo impegno del torneo garantisce al Real Madrid di andare in vetta al gruppo H salendo a quota 4. La sconfitta conferma invece il Pachuca ancora in fondo alla graduatoria con zero punti conquistati dall’inizio della rassegna intercontinentale.

VIDEO REAL MADRID PACHUCA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS