Video/ Real Madrid Psg (2-2): highlights e gol, pari spettacolo al Bernabeu

Gol ed emozioni certamente non sono mancati nel video Real Madrid Psg: allo stadio Santiago Bernabeu abbiamo assistito a un bel pareggio per 2-2 nella partita valida per la quinta giornata del girone A di Champions League, che ha sancito definitivamente il primo posto per il Paris Saint Germain e la seconda posizione per i padroni di casa del Real Madrid, entrambe già qualificate agli ottavi di finale con un turno d’anticipo (il Psg lo era già dalla scorsa giornata). Il principale protagonista della partita è stato Karim Benzema, autore di una doppietta al 17’ e al 79’ minuto, con cui il Real aveva messo un’ipoteca sulla vittoria prima che si scatenasse la reazione ospite con i gol di Kylian Mbappé e Pablo Sarabia nel giro di due minuti (81’ e 83’) per ristabilire la parità e sancire i verdetti definitivi di questo girone di Champions League, come prevedibile dominato dalle due big. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI REAL MADRID PSG (2-2): GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO REAL MADRID PSG: LE STATISTICHE

Per descrivere ancora più efficacemente la partita Real Madrid Psg, ci affidiamo adesso alle statistiche ufficiali fornite dalla Uefa sul sito ufficiale della Champions League a proposito del match al Santiago Bernabeu. Sicuramente è stato il Real Madrid a fare maggiormente la partita, come dimostrano i 28 attacchi portati alla porta del Psg, contro le 13 azioni pericolose dalla parte opposta. Differenza enorme anche nel numero dei tiri in porta, che sono stati 13-4 in favore del Real, che però non è riuscito a sfruttare pienamente questa produzione offensiva nettamente superiore. Discorso simile anche per il numero dei calci d’angolo, con gli spagnoli che sono infatti in vantaggio per 9-5. Differenza inferiore per quanto riguarda invece il possesso palla, con il Real Madrid comunque davanti (52%), mentre dal punto di vista disciplinare è stata una partita sostanzialmente corretta, con un solo ammonito per parte, cioè Marcelo e Meunier.

