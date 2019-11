Video/ Real Madrid Real Sociedad (3-1): highlights gol. Modric chiude i conti al 74′

All’Estadio Santiago Bernabeu il Real Madrid supera la Real Sociedad per 3 a 1. Come si vede nel video di Real Madrid Real Sociedad, nelle fasi iniziali del primo tempo gli ospiti approfittano di un’incertezza difensiva clamorosa da parte di Sergio Ramos e passano in vantaggio grazie al gol segnato da Willian Josè, bravo ad intercettare il retropassaggio dell’avversario già al 2′. I blancos tentano di reagire ma trovano la rete del pareggio soltanto al 37′ per merito di Benzema, su assist del suo compagno Modric. In avvio di secondo tempo, precisamente al 47′, Valverde realizza il gol del sorpasso sfruttando un altro suggerimento vincente di Modric. Ci pesna poi lo stesso centrocampista croato a firmare la rete del tris definitivo al 74′, con Benzema pronto a ricambiargli il favore con un assist perfetto a completare un successo meritato. I tre punti conquistati in questa quattordicesima giornata permette al Real Madrid di salire a quota 28 nella classifica della Liga spagnola mentre la Real Sociedad non si muove, rimanendo ferma a quota 23 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Real Madrid abbia ottenuto meritatamente la vittoria a cominciare ad esempio dal possesso palla favorevole con il 53%, a cui si aggiunge anche un maggior numero di palloni toccati con 538 e 476 passaggi totali. In fase offensiva spiccano gli uomini di mister Zidane grazie al 18 a 11 nelle conclusioni complessive, delle quali 10 a 6 indirizzate verso lo specchio della porta, oltre al 106 a 107 negli attacchi, dei quali 87 a 35 quelli pericolosi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la Real Sociedad è stata la squadra più fallosa a causa del 16 a 13 nel computo dei falli e l’arbitro spagnolo J. Manzano ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Sergio Ramos da un lato e Zaldua dall’altro.

IL TABELLINO

Real Madrid-Real Sociedad 3 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 2′ Willian José(S); 37′ Benzema(M); 47′ Valverde(M); 74′ Modric(M).

Assist: 37′ Modric(M); 37′, 47′ Modric(M); 74′ Benzema(M).

REAL MADRID – Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Hazard, Benzema, Modric(83′ Isco), Casemiro, Valverde(76′ Kroos), Mendy, Rodrygo(67′ Bale). All.: Zidane.

REAL SOCIEDAD – Remiro, Zaldua, Llorente, Zubeldia, Aritz, Portu(73′ Januzaj), Merino, Willian, Oyarzabal(80′ Isak), Monreal, Odegaard. All.: Alguacil.

Arbitro: J. Manzano.

Ammoniti: 52′ Sergio Ramos(M); 84′ Zaldua(S).

© RIPRODUZIONE RISERVATA