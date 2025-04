VIDEO REAL MADRID REAL SOCIEDAD, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Santiago Bernabeu il Real Madrid acciuffa la Real Sociedad sul pari per 4 a 4 ai supplementari. Nel primo tempo i Blancos sembrano iniziare bene la partita proponendosi in attacco con un paio di spunti poco felici di Endrick tra il 6 e l’8′, oltre a fallire un’occasione al 10′ con Vinicius Junior per la parata di Remiro. Gli uomini del tecnico Alguacil attendono e replicano al 12′ con una giocata insidiosa di Sucic per poi spezzare l’equilibrio di partenza con il gol siglato da Barrenetxea, bravo a capitalizzare scappando via sulla sinitra con l’aiuto di Marin, al 16′.

La squadra di mister Ancelotti suona dunque la carica con Bellingham al 20′ e, dopo la sostituzione di Aguerd con Elustondo al 27′ sul fronte opposto, ci pensa Endrick a segnare la rete del pareggio su assist di Vinicius Junior alla mezz’ora. Niente da fare nel recupero per gli ospiti dopo la revisione su suggerimento del VAR del contatto subito da Kubo al 45’+3′. Nel secondo tempo il ritmo sembra calare ma in realtà nessuna delle due compagini sembra quasi più in grado di proporsi in avanti in maniera concreta e bisogna infatti aspettare il 70′ perchè Lunin dica di no a Zubimendi, in cerca del nuovo vantaggio per i suoi.

Nel finale l’autorete firmata da Alaba al 72′ complica le cose per i madridisti che subiscono pure il gol di Oyarzabal, ispirato da Kubo, all’80’. La reazione delle merengues si traduce nei gol realizzati da Bellingham, assistito da Vinicius Junior, all’82’, e da Tchouameni, di testa su passaggio di Rodrygo, all’86’ ma Oyarzabal completa la doppietta personale nel recupero al 90’+3′, sfruttando al meglio la punizione di Sergio Gomez.

Ai supplementari è Rudiger a risolvere la partita segnando con un colpo di testa aiutato da un altro subentrato come Arda Guler al 115′. Questo pareggio, in virtù dello 0 a 1 dell’andata, vale la conquista della finale di Coppa del Re per il Real Madrid, che se la vedrà contro la vincente della doppia sfida tra Atletico Madrid e Barcellona. Impresa solo sfiorata invece dalla Real Sociedad, che viene eliminata dal torneo.

VIDEO REAL MADRID REAL SOCIEDAD: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS