Video/ Real Madrid Shakhtar (2-1): highlights e gol. Decisiva doppietta di Benzema

Il Real Madrid vince 2-1 in casa contro lo Shakhtar Donetsk. La sfida tra tecnici italiani viene vinta nuovamente da Carlo Ancelotti. Decide l’incontro la doppietta di Benzema, intervallata dal gol di Fernando, prima dell’intervallo. In classifica i blancos si confermano al primo posto del girone D con 9 punti mentre gli ucraini restano ultimi a 1 punto. Nel prossimo turno la squadra di De Zerbi giocherà al Meazza contro l’Inter mentre il Real sarà ospite dello Sheriff Tiraspol.

SINTESI PRIMO TEMPO

Real Madrid in campo con il 4-3-3: Ancelotti punta sul tridente d’attacco composto da Vazquez, Benzema e Vinicius. In mediana spazio ai fedelissimi Modric-Casemiro-Kroos. Tra le fila dello Shakhtar Donetsk, invece, De Zerbi si affida a Fernando come centravanti nel suo 4-3-3: completano la linea offensiva Tete e Murdyk sugli esterni. Spicca l’assenza dell’infortunato Traoré, attuale capocannoniere della squadra. Primo spunto offensivo del Real, che approfitta di un errato disimpegno di Murdyk per riversarsi in attacco e concludere dal limite con Modric: il suo tiro viene però ribattuto. I blancos la fanno girare, ucraini costretti a rimanere bassi. Scambio nello stretto tra Vazquez e Modric, con il tiro ravvicinato di quest’ultimo che viene deviato d’istinto da Trubin. Gli arancio-neri provano a pungere. Sviluppa sulla destra lo Shakhtar sull’asse Dodo-Tete, ma Mendy con il fisico chiude la porta al terzino degli ucraini. All’11esimo lo Shakhtar va vicinissimo al vantaggio. Alan Patrick fa esplodere un tiro improvviso dalla distanza centrando il palo. Gol sbagliato, gol subito. Il Real al 13esimo sblocca il risultato con il solito Karim Benzema.

Clamoroso errore in fase di impostazione di Marlon, che si fa sottrarre il pallone da Vinicius jr. dopo aver ricevuto un pallone scomodo dal portiere. Il brasiliano dei Blancos deve solo appoggiare in mezzo per Benzema, il quale con un semplice tap-in insacca a porta sguarnita. Shakhtar in contraccolpo psicologico per il gol incassato. Vazquez scarica a ritroso per Modric, il cui tiro di prima intenzione viene sventato con il piede da Trubin. Prova a reagire la squadra di De Zerbi. Maycon lancia in profondità Fernando ma il suo servizio si rivela troppo lungo: esce senza problemi Courtois. Poco dopo, debole destro da fuori area di Murdyk: Courtois blocca senza problemi. Lo Shakhtar palleggia bene contro un Real sornione. Lunga manovra degli ucraini culminata con il tocco centrale di Murdyk per Fernando, il cui tiro di prima intenzione da posizione ravvicinata termina di pochissimo alto. Prova a rispondere il Real con il destro a giro di Benzema su servizio di Kroos che finisce ampiamente alto. Poco dopo, il campione del mondo tedesco vede un corridoio a destra per Vazquez, che calibra male il cross e fa svanire una potenziale occasione da rete per il Real Madrid. Al 39esimo gli ucraini trovano il gol del pari. Matvijenko pesca in area con un lancio lungo Alan Patrick, che a sua volta appoggia di petto per Fernando, il quale con il destro trafigge Courtois: 1-1. Colpevolmente mal posizionato in questa occasione Eder Militao. Prima dell’intervallo la squadra di De Zerbi va clamorosamente vicina al pari. Nasce tutto da un pallone perso a centrocampo dal Real Madrid: Fernando viene innescato in profondità, ma il suo tiro viene respinto da un ottimo intervento di Courtois.

SINTESI SECONDO TEMPO

In campo gli stessi ventidue che hanno concluso la prima frazione di gioco. Casemiro allarga il gioco per Vazquez e poi si inserisce in area: l’esterno spagnolo prova a restituire il pallone al compagno, ma Marlon intercetta la sfera. Spunto dello Shakhtar con Mudryk che si accentra dalla sinistra e scarica per Tete, il cui sinistro di prima intenzione viene murato dalla difesa del Real. Ammonito in panchina De Zerbi, reo di aver protestato eccessivamente per una mancata ammonizione ad un giocatore dei blancos. Gli orange fanno possesso palla riuscendo a schiacciare i ben più blasonati avversari nella propria metà campo. Tete riceve dal limite dell’area e scarica un sinistro troppo centrale: Courtois blocca senza problemi. Al 62esimo il Real Madrid torna in vantaggio. Splendida iniziativa personale di Vinicius, che scambia nello stretto con Casemiro e scarica in area per Benzema, il quale con il destro insacca da posizione ravvicinata: 2-1. Ammonito, poco dopo, Casemiro per un intervento in ritardo ai danni di Dodo. Sostituzione per il Real Madrid: esce Carvajal, entra Nacho. Shakhtar di nuovo in attacco: Dodo viene innescato sulla fascia destra e lascia partire un cross teso su cui nessun compagno per poco riesce ad impattare. De Zerbi effettua un cambio: esce Mudryk, entra Solomon.

Tentativo del Real in contropiede: Benzema pesca in verticale Vinicius, il cui tiro viene disinnescato dalla scivolata di Matvijenko. Si risolleva lo Shakhtar. Il missile di Stepanenko dalla lunga distanza termina alto di pochissimo. Dal nulla si riaccende la squadra di De Zerbi. Il Real si fa rivedere in zona offensiva. Benzema si libera in area e calcia con il destro: la palla termina alta non di molto. Sostituzione per il Real Madrid: esce Benzema, entra Jovic. Triplo cambio invece per gli ucraini: escono Alan Patrick, Stepanenko e Tete, entrano Marcos Antonio, Sudakov e Marlos. All’82esimo Ismaily colpisce di testa su cross di Marlos ma impatta troppo violentemente il pallone e spedisce alto. Chance per le merengues. Sugli sviluppi di un angolo calciato da Modric, Militato impatta di testa ma troppo debolmente: Trubin blocca senza problemi. Sostituzione per lo Shakhtar Donetsk: esce Fernando, entra Dentinho. Il Real Madrid fa scorrere il cronometro con un fitta ragnatela di passaggi. Al 91esimo gli ospiti vanno vicini al pari. l fendente di Sudakov dalla distanza viene visto all’ultimo da Courtois, che comunque riesce a respingere. Vince il Real Madrid.

