Video/ Real Madrid Union Berlino (1-0) gol e highlights: a segno Bellingham! (Champions, 20 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI REAL MADRID UNION BERLINO: LA SINTESI

All’Estadio Santiago Bernabeu il Real Madrid supera l’Union Berlino per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Ancelotti cominciano bene affacciandosi pericolosamente in avanti con due colpi di testa di Joselu tra il 3′, parato da Ronnow, ed il 6′, senza inquadrare di poco lo specchio della porta avversaria. I minuti scorrono sul cronometro e le emozioni scarseggiano sebbene siano sempre i blancos ad avere in mano il controllo delle operazioni riprovandoci nel finale di frazione con un colpo di testa fuori misura di Alaba al 45’+1′.

Diretta/ Real Madrid Union Berlino (risultato finale 1-0): rete di Bellingham! (Champions 20 settembre 2023)

Nel secondo tempo il copione pare ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza e sono infatti gli spagnoli a suonare nuovamente la carica cogliendo un palo con Rodrygo al 51′. Sul prosieguo dell’azione Camavinga non centra la porta ed il solito Joselu non batte Ronnow al 55′. Nell’ultima parte dell’incontro le merengues colpiscono un altro palo al 61′ sempre con Joselu e riescono a passare in vantaggio al 90’+4′ grazie alla rete messa a segno da Bellingham.

Diretta/ Real Madrid Real Sociedad (risultato finale 2-1): rimonta dei Blancos (17 settembre)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro norvegese E. Eskas ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Tchouameni da un lato e Tousart dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo primo turno della competizione europea permettono al Real Madrid di salire a quota 3 nella classifica del girone C della Champions League mentre l’Union Berlino non si muove, restando ferma a zero.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI REAL MADRID UNION BERLINO: IL TABELLINO

Real Madrid-Union Berlino 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 90’+4′ Bellingham(R).

Diretta/ Celta Vigo Real Madrid (risultato finale 0-1): Bellingham colpisce ancora! (Liga, 25 agosto 2023)

REAL MADRID (4-3-1-2) – Kepa; Vazquez, Rudiger, Nacho, Alaba; Modric Tchouaméni, Camavinga; Bellingham; Joselu, Rodrygo. All.: Ancelotti.

UNION BERLINO (3-5-2) – Ronnow; Bonucci, Doekhi, Diogo Leite; Juranovic, Tousart, Kral, Laidouni, Gosens; Becker, Behrens. All.: Fischer.

Arbitro: E. Eskas (Norvegia).

Ammoniti: 1′ Tousart(U); 37′ Tchouameni(R).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI REAL MADRID UNION BERLINO













© RIPRODUZIONE RISERVATA