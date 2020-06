Video/ Real Madrid Valencia (3-0): highlights e gol. Decisiva doppietta di Benzema!

Il video con gli highlights di Real Madrid Valencia ci racconta di un match per la 29^ giornata della Liga davvero impegnativo e brillante, che si è concluso con la sonora vittoria dei Blancos col risultato di 3-0. I quali pure ieri sera in campo non hanno avito vita facile, specie nel primo tempo dove invece hanno sofferto non poco. Nella prima frazione di gioco, che pure si è conclusa per 0-0, la squadra di Zidane ha fatto fatica a trovare i giusti spazi e pure ha rischiato di andare sotto di un gol, con il Valencia che ha invece reclamato il gol firmato da Rodrigo al 21’, non convalidato dalla direzione arbitrale per fuorigioco, tramite il VAR. Nella ripresa il Real Madrid ha però progressivamente preso il comando del gioco e del campo: la prima rete non si fa attendere e già al 61’ è Benzema (su assist di Hazard) a portare i padroni di casa avanti per 1-0 con un gran gol. Enfatizzati dal raggiunto vantaggio ecco che i giocatori di Zidane non si vogliono fermare qui e al 74’ arriva il raddoppio su iniziativa di Asensio: il terzo gol del match arriva di conseguenza, ma questa volta al 86’ è ancora Benzema a violare lo specchio di Cillessen. Nel finale pure gli animi si scaldano e il Valencia pure rimane in dieci in campo con il rosso rimediato da Kangin Lee. Al triplice fischio finale è dunque grande festa per il Real Madrid che conquista altri tre pesantissimi punti e dunque rimane in scia della capolista Barcellona nella classifica della Liga.

IL TABELLINO

REAL MADRID VALENCIA 3-0 (O-O PT)

RETI: 61′ ed 87′ Benzema (R), 74′ Asensio (R)

REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy, Valverde (74′ Asensio), Casemiro, Kroos, Modric, Hazard (82′ Vinicius), Benzema. A disposizione: Altube, Hernandez, Militao, Marcelo, James, Rodrygo, Bale, Vinicius, Brahim Diaz, Asensio. Allenatore: Zidane

VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Wass, Guillamon, Mangala, Gaya, Soler (69′ Cheryshev), Dani Parejo (69′ Coquelin), Kondogbia, Ferran Torres (59′ Guedes), Rodrigo (76′ Kangin Lee), Maxi Gomez (59′ Gameiro). A disposizione: Domenech, Costa, Correia, Diakhaby, Florenzi, Coquelin, Cheryshev, Lee, Guedes, Sobrino, Vallejo, Gameiro. Allenatore: Celades

AMMONIZIONI: Gayà (V), Guillamon (V)

ESPULSIONI: Lee Kangin (V)

RECUPERO: 5′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo.

STADIO: Alfredo Di Stefano

VIDEO REAL MADRID VALENCIA, HIGHLIGHTS





