Video/ Real Sociedad Inter (1-1) gol e highlights: la riprende Lautaro (20 settembre 2023)

Real Sociedad Inter inizia con entrambe le squadre determinate a ottenere il controllo del gioco. La Real Sociedad sta cercando di sfruttare il vantaggio del campo e prendere l’iniziativa, mentre l’Inter sta cercando di mantenere una solida difesa e trovare opportunità per contrattaccare. La Real Sociedad sembra più aggressiva in questa fase iniziale, spingendo in avanti e cercando di creare occasioni da gol. Il loro sforzo è premiato quando Mendez riesce a segnare un gol spettacolare, mettendo la sua squadra in vantaggio per 1-0. Il pubblico esplode di gioia mentre Mendez festeggia con i suoi compagni di squadra. Dopo il gol, la Real Sociedad è carica di fiducia e continua a esercitare pressione sull’Inter. L’Inter, d’altra parte, è determinata a recuperare da questo svantaggio e sta cercando di organizzare le proprie azioni offensive.

La tensione in campo è palpabile, e il pubblico è ansioso di vedere come si svilupperà il resto della partita. La Real Sociedad ha il vantaggio, ma l’Inter è una squadra di talento e la partita è ancora aperta. Resta con noi per ulteriori aggiornamenti su questa emozionante partita! Real Sociedad Inter, la Real Sociedad cerca di consolidare il proprio vantaggio di 1-0, mentre l’Inter si impegna al massimo per trovare il gol del pareggio. La Real Sociedad difende con determinazione, cercando di respingere gli attacchi dell’Inter e chiudere gli spazi per impedire alla squadra avversaria di creare opportunità da gol. Nel frattempo, l’Inter è determinata a trovare il gol del pareggio e aumenta la pressione sulla difesa avversaria. Arnautovic, in particolare, cerca di sfruttare le sue abilità offensive per creare un’occasione da gol. In un momento chiave, riceve il pallone in un’ottima posizione nell’area di rigore avversaria e tenta un colpo di testa potente. Tuttavia, il portiere della Real Sociedad compie un’incredibile parata, respingendo la palla e mantenendo il vantaggio per la sua squadra.

Real Sociedad Inter inizia con entrambe le squadre che cercano di prendere l’iniziativa. La Real Sociedad cerca di difendere il proprio vantaggio di 1-0, mentre l’Inter è determinata a pareggiare la partita. Nel corso dei primi venti minuti del secondo tempo, la Real Sociedad mantiene una solida difesa, respingendo gli attacchi dell’Inter e cercando di mantenere il controllo del centrocampo. L’Inter sta aumentando la pressione e sta cercando di creare opportunità da gol. In un momento importante, Dimarco riesce a trovare uno spiraglio nella difesa della Real Sociedad e si trova in una posizione promettente. Tira un potente colpo in porta, ma il portiere della Real Sociedad compie un intervento eccezionale, parando la palla e mantenendo il vantaggio per la sua squadra. La tensione in campo è palpabile mentre l’Inter cerca disperatamente il gol del pareggio, ma la Real Sociedad sta resistendo con determinazione. Il pubblico è in attesa di vedere come si svilupperà il resto del secondo tempo in questa partita combattuta.

Real Sociedad Inter sta giungendo alla sua fase finale, e la tensione è alle stelle mentre la Real Sociedad sta cercando di difendere il proprio vantaggio di 1-0 contro l’Inter. Nel corso degli ultimi venti minuti del secondo tempo, l’Inter sta mettendo sotto pressione la difesa avversaria, cercando in ogni modo di pareggiare la partita. La Real Sociedad, d’altro canto, sta cercando di mantenere la calma e la solidità difensiva. In un momento cruciale, Lautaro ha un’occasione d’oro per pareggiare la partita. Riceve un preciso passaggio in profondità e si ritrova uno contro uno con il portiere della Real Sociedad. Martinez prende una mira precisa e tira il pallone in porta, rete che fa trovare il pareggio per la sua squadra.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Tierney (dal 16′ st Munoz); Barrenetxea (dal 16′ st Cho), Zubimendi, Merino, Mendez (dal 40′ st Pacheco); Kubo (dal 27′ st Odriozola), Oyarzabal (dal 27′ st. Sadiq). A disposizione: Ayesa, Unai Marrero, Odriozola, Munoz, Cho, Zakharyan, Olasagasti, Sadiq, Pacheco, Turrientes, Gonzalez, Magunacelaya. Allenatore: Imanol Alguacil.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij (dal 31′ st Acerbi), Bastoni (dal 10′ st Dimarco); Dumfries, Barella, Asllani (dal 10′ st Frattesi), Mkhitaryan (dal 25′ st Alexis Sanchez), Carlos Augusto; Arnautovic (dal 10′ st Thuram), Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Thuram, Klaassen, Acerbi, Frattesi, Bisseck, Dimarco, Darmian, Alexis Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Reti: al 4′ pt Mendez, al 41′ st Lautaro

Ammonizioni: Asllani, Mkhitaryan, Pavard, Traore, Zubeldia

