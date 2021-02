Video/ Real Sociedad Manchester United (0-4): highlights gol. Poker inglese!

VIDEO REAL SOCIEDAD -MANCHESTER UNITED (0-4): LA SINTESI

All’Allianz Stadium di Torino il Manchester United supera in trasferta la Real Sociedad con un netto 4 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa allenati da mister Alguacil a cercare di prendere subito in mano le redini del match affacciandosi in zona offensiva con un tiro largo di Januzaj già al 2′. Gli ospiti guidati dal tecnico Solskjaer non si lasciano impressionare e replicano immediatamente fallendo una buona occasione al 3′ tramite il tiro di Rashford parato dal portiere avversario Remiro. I Red Devils mancano poi un’altra importante opportunità rinnovando inutilmente il duello tra Rashford e Remiro al 19′. I minuti scorrono sul cronometro e gli sforzi compiuti dagli inglesi vengono premiati al 28′ dalla rete del vantaggio messa a segno da Bruno Fernandes che, lanciato dal solito ottimo Rashford, approfitta di un erroraccio commesso dal portiere Remiro, scontratosi con un suo difensore nella circostanza.

Nel secondo tempo i padroni di casa sembrano mostrare qualche lampo di vivacità per poter sperare di acciuffare quantomeno il pareggio come suggerito dalla conclusione di Le Normand, parata in ogni caso facilmente dall’estremo difensore avversario. I Red Devils di Solskjaer tornano presto a macinare gioco ed al 57′ trovano pure il gol del raddoppio per merito di Bruno Fernandes, autore quindi di una doppietta personale, scambiando con Daniel James ed al limite del fuorigioco, come confermato anche dal VAR che ha convalidato appunto la rete. Il tris porta quindi la firma di Bruno Fernandes al 65′, lanciato in profondità da Fred. Nell’ultima parte dell’incontro gli inglesi si vedono negare il poker a causa della posizione di fuorigioco ravvisata nei confronti di Greenwood al 68′ ed è invece James a chiudere i conti in maniera definitiva al 90′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro svizzero S. Scharer ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Le Normand da un lato e Wan-Bissaka dall’altro. La vittoria conquistata in Italia colloca il Manchester United in una posizione più che favorevole in vista della sfida di ritorno mentre la Real Sociedad è invece chiamata ad una rimonta abbastanza clamorosa lontano dalle mura amiche.

IL TABELLINO

Real Sociedad-Manchester United 0 a 4 (p.t. 0-1)

Reti: 27′, 57′ Bruno Fernandes(M); 65′ Rashford(M); 90′ James(M).

Assist: 27′ Rashford(M); 57′ Daniel James(M); 65′ Fred(M);

REAL SOCIEDAD (4-3-3) – Remiro; Zaldua(74′ Gorosabel), Elustondo, Zubeldia, Monreal; David Silva, Illarramendi(74′ Guevara), Merino; Januzaj(80′ Portu), Isak(80′ Barrenetxea Muguruza), Oyarzabal(86′ Jon). Allenatore: Imanol Aguacil.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) – D. Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Alex Telles; McTominay(60′ Matic), Fred; Greenwood(83′ Diallo), Bruno Fernandes(83′ Mata), D. James; Rashford(68′ Martial). Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer.

Arbitro: S. Scharer (Svizzera).

Ammoniti: 8′ Wan-Bissaka(M); 89′ Le Normand(R).

