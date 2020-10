Video/ Real Sociedad Napoli (0-1) gol e highlights. Di nuovo in corsa, Europa League

VIDEO REAL SOCIETAD NAPOLI: RIVIVIAMO LA PARTITA

Colpaccio Napoli a San Sebastian: dopo lo scivolone contro l’AZ Alkmaar, gli azzurri tornano in corsa nel girone di Europa League battendo a domicilio la Real Sociedad. All’8′ il primo a pungere offensivamente è Lorenzo Insigne, raccogliendo un rinvio sbagliato da Remiro. La sua conclusione a giro di destro però non inquadra la porta. Al 12′ grande ripartenza dei partenopei con Petagna che lancia nello spazio Mario Rui, che conclude però d’un soffio a lato da ottima posizione. Gattuso al 21′ deve fare i conti con una brutta tegola: nuovo infortunio muscolare per Lorenzo Insigne, costretto a lasciare spazio a Lozano. Al 24′ primo lampo dei baschi con Gorosabel che crossa per Merino, il cui colpo di testa finisce di poco alto. Napoli ancora pericoloso intorno alla mezz’ora con una girata di Lozano che non ha centrato il bersaglio. La Real Sociedad si ridesta offensivamente solo al 43′ con una conclusione dalla lunga distanza di Oyarzabal che finisce abbondantemente fuori. Nella ripresa i partenopei trovano comunque il meritato vantaggio al 10′ grazie a Politano, che scambia con Bakayoko e lascia partire una sassata che, complice una deviazione di Sagnan, si infila alle spalle di Remiro. Al 21′ ci pensa Ospina a salvare il risultato, con una strepitosa parata d’istinto su un destro di Portu, che era stato ben imbeccato da David Silva, nel finale protagonista di diverse disavventure Osimhen. Che al 40′ ha corretto in rete una punizione di Mario Rui che il portoghese ha però battuto, scivolando, toccando il pallone due volte e dunque annullando la prodezza del compagno di squadra. Poi un intervento a braccio largo su Le Normand costa a Osimhen il secondo cartellino giallo e conseguentemente l’espulsione, ma la vittoria del Napoli è già al sicuro. CLICCA QUI PER IL VIDEO REAL SOCIEDAD NAPOLI

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Rino Gattuso mette all’incasso una grande prova del Napoli: “Questa è stata una gara di Champions League, non di Europa League. Potevamo giocare meglio, ma loro sono stati bravi a cambiare la loro strategia abituale, oggi ci facevamo pressione alta. Complimenti alla squadra perché ha fatto una grandissima partita. Non faccio i complimenti soltanto a Politano o Koulibaly. Oggi faccio i complimenti a Lobotka, a Demme e a tutti quelli che hanno avuto meno spazio in questa fase. C’è grande serietà, dobbiamo continuare su questa strada. Vorrei che la squadra non facesse passi indietro a livello tattico e tecnico, su questo credo che abbiamo grandi margini di miglioramento. Siamo contenti, restano ancora dodici punti nel girone e speriamo di conquistare la qualificazione. Siamo stati fortunati a giocare senza pubblico, qui la gente si fa sentire. Ora testa al Sassuolo e speriamo di continuare così. Insigne dovrebbe essersi fermato in tempo, non ha sentito il dolore dell’altra volta”. Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad, non ritiene giusta la sconfitta: “Abbiamo giocato una grande partita, nel primo tempo pressione altissima da parte del Napoli ed abbiamo creato occasioni arrivando in area senza difficoltà. Sono dispiaciuto perché risultato poteva essere diverso per la gara fatta. Credo che siamo stati superiori al Napoli in tanti momenti della gara, è mancata solo lucidità nella nostra area e nella loro area. Siamo stati superiori, ma è mancata la spinta finale. Da come abbiamo giocato non avverto nessuna paura. Con lo stadio pieno sono convinto che avremmo avuto gli applausi del nostro pubblico, perché la grinta della squadra è stata quella che volevo“.



