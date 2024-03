Video/ Recanatese Ancona (2-0) gol e highlights: espulsi Clemente e Cioffi! (Serie C, 23 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RECANATESE ANCONA: LA SINTESI

Allo Stadio Nicola Tubaldi la Recanatese supera l’Ancona per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo le due compagini si annullano a vicenda ma i padroni di casa guidati dal tecnico Filippi si affacciano pericolosamente in zona offensiva verso il 10′ quando la conclusione di Sbaffo finisce di poco larga sul fondo rispetto allo specchio della porta avversaria. I minuti scorrono sul cronometro ed i giallorossi insistono riuscendo a passare in vantaggio intorno al 36′ grazie alla rete messa a segno da Pelamatti, su assist del suo compagno Raimo.

Diretta/ Recanatese Ancona (risultato finale 2-0): Carpani chiude i conti! (Serie C, 23 marzo 2024)

Le cose sembrano complicarsi ulteriormente per gli ospiti allenati da mister Colavitto a partire dal 44′ a causa dell’espulsione per doppio cartellino giallo rimediata da Clemente, già ammonito appunto al 37′. Nel secondo tempo il copione non cambia rispetto a quanto ammirato in precedenza ed i Leopardiani si disperano quando Lipari non capitalizza al 52′. I biancorossi perdono inoltre un altro uomo per colpa del rosso ricevuto al 54′ da Cioffi, reo di aver colpito Raimo a palla lontana. Nell’ultima parte dell’incontro i marchigiani di casa centrano la traversa al 71′ con Melchiorri e trovano il gol del raddoppio al 73′ per merito di Carpani.

Video/ Ancona Torres (1-1) gol e highlights: Saco replica a Dametto, stop per i sardi! (Serie C, 17 marzo)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Roberto Lovison, proveniente dalla sezione di Padova, avendo anche espulso Clemente con un rosso per doppia ammonizione e direttamente Cioffi tra gli ospiti, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Prezioso, Raparo e Shiba da un lato, Paolucci e Mondonico dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentatreesimo turno di campionato permettono alla Recanatese di salire a quota 33 nella classifica del girone B della Serie C mentre l’Ancona non si muove, rimanendo ferma a 34 punti.

DIRETTA/ Olbia Recanatese (risultato finale 4-1): trionfo sardo nel match-salvezza! (Serie C, 17 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RECANATESE ANCONA: IL TABELLINO

Recanatese-Ancona 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 36′ Pelamatti(R); 73′ Carpani(R).

Assist: 36′ Raimo(R).

RECANATESE (3-4-2-1) – Meli; Shiba, Ferrante, Peretti; Raimo, Carpani, Raparo, Pelamatti; Sbaffo, Lipari; Melchiorri. A disposizione: Massolo, Veltri, Allievi, Prisco, Morrone, Guidobaldi, Mazia, Fiorini, Rizzo, Ferretti, Ahmetaj. Allenatore: Giacomo Filippi.

ANCONA (4-3-3) – Perucchini; Clemente, Marenco, Mondonico, Agyemang; Prezioso, Gatto, Basso; Giampaolo, Spagnoli, Cioffi. A disposizione: Vitali, Testagrossa, Martina, Energe, Paolucci, D’Eramo, Pasini, Radicchio, Barnabà, Vogiatzis, Moretti. Allenatore: Gianluca Colavitto.

Arbitro: Roberto Lovison (sezione di Padova).

Ammoniti: 25′ Prezioso(R); 41′ Paolucci(A); 44′, 37′ Clemente(A); 54′ Raparo(R); 63′ Shiba(R); 86′ Mondonico(A).

Espulsi: 44′ Clemente(A); 54′ Cioffi(A).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RECANATESE ANCONA

© RIPRODUZIONE RISERVATA