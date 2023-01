Video/ Recanatese Carrarese (risultato 4-2) gol ed highlights: poker!

VIDEO RECANATESE CARRARESE 4-2

Il mach tra Recanatese e Carrarese riserva sorprese e colpi di scena. Nei primi istanti della gara meglio la squadra ospite ma al 13′ a sbloccare la sfida sono i padroni di casa con una rete di Sbaffo, bravo a svettare di testa su un cross dalla destra. Al 30′ ancora Recanatese sempre con Sbaffo con una traversa colpita sempre di testa. Al 37′ si fa vedere però avanti la Carrarese con un legno preso da Energe: l’attaccante stoppa al limite, sfodera un sinistro che sbatte sull’incrocio dei pali e poi rimbalza sulla linea di porta. Una grande occasione che però non si concretizza. Il primo tempo finisce 1 a 0 ma nella ripresa la gara regala non poche emozioni.

RECANATESE CARRARESE 4-2: SECONDO TEMPO DI EMOZIONI

Un secondo tempo pieno di gol ed emozioni tra Recanatese e Carrarese. Al 49′ arriva il pareggio della squadra ospite con Cicconi dalla sinistra trova un buco della difesa e serve Capello. Dopo il miracolo di Fallani e sul rimpallo successivo arriva a Energe che sul tap-in la mette in rete e trova l’1-1 che dura però solo qualche minuto. Al 57′ arriva infatti il gol di Carpani, servito bene da Guadagni dalla corsia di destra. Al 66′ arriva anche il tris della squadra di casa, sempre con Carpani, che sugli sviluppi di un corner svetta e mette la palla sotto la traversa sul secondo palo. All’80’ la squadra di casa mette in rete il quarto sigillo con Guadagni in contropiede. Un minuto dopo arriva però la rete del 4 a 2 con la Carrarese che accorcia le distanze: gol di Cerretelli che dai 30 metri al volo calcia col sinistro e mette la sfera sotto la traversa. La Recanatese centra la seconda vittoria di fila e allontana la zona playout.

RECANATESE CARRARESE 4-2: IL TABELLINO

RECANATESE: Carpani G., Fallani M. (Portiere), Ferrante E., Ferretti D., Giampaolo D. (dal 25′ st Senigagliesi L.), Guadagni G., Longobardi G. (dal 31′ st Somma F.), Marafini A., Morrone B., Raparo M. (dal 31′ st Alfieri V.), Sbaffo A.. A disposizione: Alfieri V., Amadio R. (Portiere), Bagheria F. (Portiere), Guidobaldi F., Marilungo G., Moliterni L., Peretti M., Quacquarelli G., Senigagliesi L., Somma F. Allenatore: Pagliari

CARRARESE: Bozhanaj K., Capello A. (dal 23′ st Giannetti N.), Cicconi M., D’Ambrosio D., Della L. S., Energe A. (dal 32′ st Samele L.), Grassini D., Imperiale M. (dal 1′ st Marino A.), Pelagatti C. (dal 32′ st Cerretelli F.), Satalino G. (Portiere), Schiavi N. (dal 23′ st D’Auria G.). A disposizione: Bagnoli V., Cerretelli F., D’Auria G., Folino F., Frey D., Gatti D. (Portiere), Giannetti N., Marino A., Rovida W. (Portiere), Samele L. Allenatore: Dal Canto

Reti: al 13′ pt Sbaffo A. (Recanatese) , al 12′ st Carpani G. (Recanatese) , al 21′ st Carpani G. (Recanatese) , al 36′ st Guadagni G. (Recanatese) al 4′ st Energe A. (Carrarese) , al 37′ st Cerretelli F. (Carrarese)

