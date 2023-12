Video/ Recanatese Cesena (1-2) gol e highlights: Shpendi sigla il successo! (Serie C, 9 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RECANATESE CESENA: LA SINTESI

Allo Stadio Nicola Tubaldi il Cesena supera in trasferta la Recanatese per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Toscano partono fortissimo riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 5′ grazie alla rete messa a segno da Silvestri, autore di un colpo di testa vincente sul calcio d’angolo battuto da Adamo, e trovando poi anche il gol del raddoppio immediato già al 7′ per merito di Shpendi, capitalizzando l’assist offertogli dal suo compagno Kargbo. I minuti scorrono sul cronometro e gli emiliani insistono fallendo una buona occasione con Berti al 34′.

I padroni di casa guidati dal tecnico Pagliari si affacciano in zona offensiva verso il 37′ con un’opportunità sciupata da Carpani, incapace di capitalizzare l’errore commesso da Sbaffo. Nel secondo tempo il copione non pare cambiare rispetto a quanto ammirato nella frazione di gioco precedente sebbene i marchigiani suonino la carica al 46′ con Carpani, la cui conclusione è stata intercettata in maniera provvidenziale da Pieraccini con una scivolata puntuale. Nell’ultima parte dell’incontro i giallorossi accorciano inutilmente le distanze al 77′ con il gol siglato da Ferretti su una palla vagante.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Valerio Crezzini, proveniente dalla sezione di Siena, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Egharevba, Ferretti e Ferrante da un lato, Adamo, Donnarumma e Varone dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo diciasettesimo turno di campionato permettono al Cesena di salire a quota 42 nella classifica del girone B della Serie C mentre la Recanatese non si muove, restando ferma a 23 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RECANATESE CESENA: IL TABELLINO

Recanatese-Cesena 1 a 2 (p.t. 0-2)

Reti: 5′ Silvestri(C); 7′ Shpendi(C); 77′ Ferretti(R).

Assist: 5′ Adamo(C); 7′ Kargbo(C).

RECANATESE (3-4-2-1) – Meli; Ricci, Ferrante, Peretti; Longobardi, Morrone, Carpani, Quacquarelli; Giampaolo, Sbaffo; Lipari. A disp.: Tiberi, Mascolo, Prisco, Gomez, Egharevba, Raparo, Canonici, Senigagliesi, Melchiorri, Ferretti. Allenatore: Giovanni Pagliari.

CESENA (3-4-2-1) – Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri; Adamo, Francesconi, De Rose, Donnarumma: Berti, Kargbo; Shpendi. A disp.: Bagli, Siano, Pitti, Coccolo, Piacentini, Pierozzi, David, Chiarello, Varone, Bumbu, Saber, Ogunseye, Corazza, Giovannini. Allenatore: Domenico Toscano.

Arbitro: Valerio Crezzini (sezione di Siena).

Ammoniti: 19′ Adamo(C); 30′ Donnarumma(C); 82′ Egharevba(R); 86′ Varone(C); 89′ Ferretti(R); 90’+3′ Ferrante(R).

