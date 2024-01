Video/ Recanatese Fermana (1-3) gol e highlights: colpo dell’ultima in classifica! (Serie C, 26 gennaio 2024)

Sono passati primi venti minuti in questa partita di Recanatese Fermana, il risultato è di 0-0. La Recanatese ha cercato di creare un’occasione promettente con un’azione corale ben impostata, coinvolgendo Lipari che si è preparato per il tiro. Tuttavia, al momento di colpire il pallone l’attaccante casalingo è inciampato sul terreno umido facendogli prendere male il pallone. Mentre per la squadra ospite ha avuto un’opportunità interessante su calcio d’angolo. Fort, con una conclusione di testa, è riuscito ad incornare bene il pallone e ha mettere in seria difficoltà il portiere avversario, che però è riuscito nell’intento di difendere i suoi pali. La Recanatese infatti non è abile nel difendere sulle conclusioni aeree, e questo potrebbe rivelarsi un dettaglio non da poco nell’arco dei novanta minuti.

Secondo tempo e primi venti minuti della ripresa in archivio per Recanatese Fermana, il risultato rimane fermo sul 0-3 a favore della squadra ospite. Bisogna però ricordare la straordinaria azione palla a terra della Fermana, che si conclude con un tiro di Fort che era salito dalla sua zona di competenza per supportare l’attacco. La Recanatese, nonostante il risultato sfavorevole, non è stata ferma e ha cercato di rendersi pericolosa in contropiede grazie a Prisco che ha avuto anche una bella occasione per passare il pallone alla punta che in quel momento seguì l’azione per andare a colpire ma purtroppo il passaggio viene intercettato e quindi l’unica azione degna di nota dei padroni di casa finisce in un nulla di fatto che rende la situazione alquanto frustrante.

RECANATESE: Meli G. (Portiere), Peretti M., Shiba C., Morrone B., Longobardi G., Prisco A., Carpani G., Veltri A., Sbaffo A., Lipari M., Melchiorri F.. A disposizione: Ahmetaj M., Egharevba D., Elbazar E., Ferrante E., Ferretti D., Guidobaldi F., Mascolo N. (Portiere), Pelamatti A., Quacquarelli G., Raimo A., Raparo M., Ricci L.

FERMANA: Furlanetto A. (Portiere), Eleuteri A., Fort F., Spedalieri J., Pistolesi F., Scorza C., Giandonato M. (dal 10′ st Gianelli J.), Malaccari N., Paponi D., Petrungaro L., Misuraca G.. A disposizione: Bonfigli L., Borghetto N. (Portiere), Condello S., Fiumano F., Fontana T., Locanto G., Mancini A. (Portiere), Marcandella D., Niang O., Petrelli E., Pinzi R., Santi P., Semprini M., Tilli R.

RETI: al 23′ pt Misuraca G. (Fermana) , al 25′ pt Scorza C. (Fermana) , al 35′ pt Fort F. (Fermana) .

AMMONIZIONI: al 27′ pt Prisco A. (Recanatese), al 31′ st Sbaffo A. (Recanatese), al 43′ st Meli G. (Recanatese) al 21′ pt Giandonato M. (Fermana), al 9′ st Fort F. (Fermana), al 11′ st Furlanetto A. (Fermana).

