Video/ Recanatese Gubbio (0-2) gol e highlights: a Di Stefano bastano 15 secondi!

VIDEO RECANATESE GUBBIO (0-2): GLI UMBRI TORNANO A GIOIRE!

Recanatese-Gubbio 0-2 sarà ricordata non tanto per il ritorno al successo degli eugubini che restano da soli al sesto posto nella classifica del girone B di Serie C, approfittando dei pareggi di Siena e Pontedera, quanto per il secondo gol più veloce del campionato, quello realizzato da Di Stefano che indirizza la partita quando sono trascorsi circa 15 secondi dal fischio d’inizio dell’arbitro Cerbasi. Lancio lungo di Bulevardi per il numero 11 di Braglia che aggancia il pallone, per un attimo rischia pure di incartarsi ma alla fine trova il modo di depositarlo in rete per il vantaggio fulmineo degli ospiti che raffreddano subito gli entusiasmi al Tubaldi. I padroni di casa accusano il colpo e nei novanta minuti non rappresenteranno mai una seria minaccia per il portiere Di Gennaro che viene inquadrato dalle telecamere solamente quando si prende il cartellino giallo per un’eccessiva perdita di tempo. Se non finisce in goleada è solamente per le prodezze di Fallani che cerca in tutte le maniere di tenere a galla i leopardiani, negando il raddoppio prima a Spina, poi ai nuovi entrati Vázquez e Spina. A una manciata di minuti dal novantesimo sarà proprio l’ex-attaccante della Virtus Francavilla a chiudere i giochi con un colpo di testa micidiale su assist di Vitale.

Per la Recanatese si tratta comunque di una sconfitta indolore, grazie ai risultati degli altri campi: il San Donato Tavarnelle cade contro l’Olbia, l’Alessandria non va oltre il pareggio contro la Fermana, la Vis Pesaro perde il delicatissimo scontro diretto con il Montevarchi che resta nella scia dell’Imolese e continua a sperare. I ragazzi di Pagliari possono ancora contare su un cuscinetto di 5 punti nei confronti della zona play-out, sabato prossimo andranno a fare visita al Rimini che ha bisogno di qualche altro punto per assicurarsi la partecipazione agli spareggi. Le ultime sei partite saranno fondamentali per conquistare la salvezza diretta, obiettivo che a inizio campionato sembrava precluso ai leopardiani, tornati in Serie C dopo 75 anni di assenza. Servirà anche il contributo di Marilungo che non segna da due anni e nemmeno nel turno infrasettimanale è riuscito a sbloccarsi. Una maledizione che sembra impossibile da infrangere…

VIDEO RECANATESE GUBBIO 0-2, IL TABELLINO

RECANATESE-GUBBIO 0-2 (0-1)

RECANATESE (4-2-3-1): Fallani; Somma, Ferrante, Vona (46’ Peretti), Longobardi (46’ Ferretti); Morrone (78’ Marilungo), Foresta (62’ Raparo); Guadagni (62’ Stampete), Carpani, Senigagliesi; Sbaffo. All. Giovanni Pagliari.

GUBBIO (3-4-2-1): Di Gennaro; Dutu, Redolfi, Bonini; Morelli (73’ Tazzer), Bulevardi (56’ Rosaia), Toscano (75’ Vitale), Semeraro; Di Stefano, Spina (56’ Vázquez); Arras (56’ Arena). All. Piero Braglia.

ARBITRO: Erminio Cerbasi (Sez. di Arezzo).

AMMONITI: 33’ Spina (G), 35’ Guadagni (R), 42’ Bulevardi (G), 68’ Di Gennaro (G), 70’ Raparo (R), 77’ Stampete (R).

RECUPERO: 1’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 1’ Di Stefano (G), 84’ Vázquez (G).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI RECANATESE GUBBIO











