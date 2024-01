Video/ Recanatese Juventus U23 (1-1) gol e highlights: gol di Sbaffo e Muharemovic (Serie C, 14 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS RECANATESE JUVENTUS U23 (1-1): LA PARTITA

È 1-1 tra Recanatese e Juventus U23 tra al termine del match dello stadio “Nicola Tubaldi” di Recanati: i giallorossi padroni di casa e la formazione ospite si dividono equamente la posta e probabilmente il pareggio è il risultato più giusto dopo 90′ caratterizzati da diversi colpi di scena. Presentatisi da favoriti, nonostante la classifica deficitaria, in questa trasferta marchigiana, i ragazzi di Massimo Brambilla approcciavano bene la gara sfiorando con Guerra subito il vantaggio e disputando un buon primo tempo. Vicini al gol pure Sbaffo tra le fila giallorosse e Salifou per i bianconeri, poi l’espulsione di Rubino al 44′ lasciava in 10 la Recanatese e sembrava spianare la strada ai piemontesi.

Video/ Lucchese Sestri Levante (1-3) gol e highlights: rimonta con Margiotta! (Serie C, 14 gennaio 2024)

Invece, al rientro in campo, la Juventus andava in affanno: la formazione di Giovanni Pagliari non si scomponeva, anzi tirava fuori la testa dal sacco e in inferiorità numerica trovava il gol del vantaggio con la zampata del solito Sbaffo al 59′. Solo allora, e grazie ai cambi di Brambilla, i bianconeri aumentavano i giri del motore e alla fine arrivavano al pari al 74′, ma solo sugli sviluppi di un corner (inzuccata di Muharemovic). Nel finale c’era pure spazio per completare la rimonta ma, a parte una chance per Palumbo, non succedeva più nulla. Il pareggio consentiva così alla Recanatese di salire a quota 24, rialzandosi dopo vari KO consecutivi, ed evitare il sorpasso proprio della Juventus: questa invece va a 23 punti e nelle zone basse della classifica.

Video/ Carrarese Arezzo (2-3) gol e highlights: colpo granata, super Pattarello (Serie C, 13 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS RECANATESE JUVENTUS U23 (1-1): IL TABELLINO

RECANATESE: Meli, Veltri, Prisco, Shiba, Carpani (41′ st Ferretti), Melchiorri, Sbaffo (cap.), Ricci, Morrone (37′ st Raparo), Longobardi, Peretti (32′ st Lipari). A disposizione: Mascolo, Elbazar, Quacquarelli, Pelamatti, Egharevba, Guidobaldi, Ahmetaj. Allenatore: Giovanni Pagliari.

JUVENTUS NEXT GEN: Daffara, Savona, Muharemovic, Hasa, Poli (cap.)(46′ st Stivanello), Comenencia (1′ st Anghelè), Guerra, Rouhi, Damiani (17′ st Palumbo), Salifou (17′ st Iocolano), Sekulov (24′ st Cerri). A disposizione: Scaglia, Crespi, Stramaccioni, Ntenda, Valdesi, Perotti, Da Graca. Allenatore: Massimo Brambilla.

Video/ Olbia Vis Pesaro (0-1) gol e highlights: Nicastro decide la sfida salvezza (14 gennaio 2023)

Ammoniti: Sbaffo (R), Damiani (J), Poli (J).

Espulso: 43′ pt Prisco (R).

Reti: 14′ st Sbaffo (R), 29′ st Muharemovic (J).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS RECANATESE JUVENTUS U23













© RIPRODUZIONE RISERVATA