Video/ Recanatese Lucchese (1-3) gol e highlights: Rizzo Pinna dal dischetto! (Serie C, 16 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RECANATESE LUCCHESE: LA SINTESI

Allo Stadio Nicola Tubaldi la Lucchese supera in trasferta la Recanatese per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Gorgone si affacciano pericolosamente in avanti calciando alto con Fedato già al 2′ e costringono Meli alla parata in calcio d’angolo sullo spunto insidioso provato da Guadagni al 7′. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoneri insistono riuscendo anche a passare in vantaggio verso il 18′ grazie alla rete messa a segno da Gucher con un tiro dalla distanza sugli sviluppi di un corner.

I padroni di casa guidati dal tecnico Pagliari mancano invece una buona chance al 45’+2′ sparando largo con Carpani. Nel secondo tempo il copione non pare cambiare rispetto a quanto ammirato in precedenza ed infatti le pantere trovano il gol del raddoppio al 52′ tramite il calcio di rigore trasformato e conquistato, per un fallo di Raparo, da Rizzo Pinna. Nell’ultima parte dell’incontro i giallorossi riaprono la sfida con il gol siglato di Testa su cross di Senigagliesi al 60′ e Giampaolo coglie due legni tra il 66′, palo, e l’83’, traversa, ma subiscono il gol del tris definitivo di Tumbarello al 90’+7′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Emanuele Ceriello, proveniente dalla sezione di Chiari, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Melchiorri, Gucher e Ferretti da un lato, Fedato ed Alagna dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo terzo turno di campionato permettono alla Lucchese di salire a quota 7 nella classifica del girone B della Serie C mentre la Recanatese non si muove, rimanendo ferma a quota zero.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RECANATESE LUCCHESE: IL TABELLINO

Recanatese-Lucchese 1 a 3 (p.t. 0-1)

Reti: 18′ Gucher(L); 52′ RIG. Rizzo Pinna(L); 60′ Melchiorri(R); 90’+7′ Tumbarello(L).

RECANATESE (4-2-3-1) – Meli, Longobardi, Peretti, Ferrante, Mané; Raparo, Morrone; Senigagliesi, Lipari, Carpani; Melchiorri. A disposizione: Tiberi, Mascolo, Veltri, Quacquarelli, Prisco, Gomez, Sbaffo, Ricci, Egharevba, Giampaolo, Marinacci, Caninici, Ferretti, Re. All.: Pagliari.

LUCCHESE (4-2-3-1) – Chiorra, Alagna, Tiritiello, Benassai, De Maria; Gucher, Rizzo Pinna; Guadagni, Gangianiello, Fedato; Romero. A disposizione: Coletta, Tumbarello, Sueva, Berti, Quirini, Djibril, Russo, Sabbione, Yeboah, Visconti, Magnaghi. All.: Gorgone.

Arbitro: Emanuele Ceriello (sezione di Chiari).

Ammoniti: 12′ Melchiorri(R); 31′ Fedato(L); 69′ Gucher(L); 74′ Alagna(L); 80′ Ferretti(R).