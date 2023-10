Video/ Recanatese Perugia (0-0) highlights: Meli para il rigore a Vazquez (Serie C, 26 ottobre 2023)

VIDEO E HIGHLIGHTS RECANATESE PERUGIA

Video e highlights Recanatese Perugia, gara valevole per la decima giornata di Serie C Girone B, terminata senza reti. Il match inizia subito con un’occasionissima per i p adroni di casa con Carpani che a tu per tu con Adamonis non riesce a trovare il guizzo decisivo e l’estremo difensore è abile a salvare in calcio d’angolo. Al 38′, su calcio di punizione, Senigagliesi crossa trovando una deviazione con conseguente parata di Adamonis che però sembra essere avvenuta oltre la riga di porta. Proteste per la Recanatese, ma non essendoci il VAR l’ultima parola spetta al guardalinee e all’arbitro che optano per non assegnare il gol.

Video/ Rimini Lucchese (2-0) gol e highlights: reti di Lombardi e Morra! (Serie C, 26 ottobre 2023)

Ad inizio ripresa Matos entra in area di rigore e viene steso da Veltri: cartellino giallo per il difensore della Recanatese e soprattutto rigore per il Perugia. Dal dischetto va Vazquez che calcia trovando la risposta di Meli, decisivo nel scegliere l’angolo destro e battezzare il penalty. Da quel momento in poi si alternano le occasioni, ma senza mai essere troppo pericolose, lasciando al pubblico quella sensazione di “zero a zero” man mano che i minuti scorrevano. Protagonista indubbiamente Adamonis, portiere perugino che più volte dice di no agli avversari come capitato con Morrone e soprattutto Melchiorri verso il novantesimo. Termina così al Tubaldi, la Recanatese con il punto conquistato va a 14 mentre il Perugia sale a 18.

Video/ Pontedera Vis Pesaro (0-0) gol e highlights: non basta il legno di Nicastro (Serie C, 26 ottobre 2023)

VIDEO RECANATESE PERUGIA, IL TABELLINO

RECANATESE-PERUGIA 0-0

RECANATESE (4-4-2): Meli; Veltri, Ferrante, Ricci, Longobardi; Senigagliesi (25’st Egharevba), Prisco (38’Raparo), Morrone (37’st Giampaolo), Carpani; Sbaffo, Melchiorri. All. G.Pagliari.

PERUGIA (4-3-3): Adamonis; Mezzoni (17’st Paz), Angella, Vulikic, Cancellieri (1’st Bozzolan); Iannoni (1’st Seghetti), Bartolomei, Kouan (38’Cudrig); Matos, Vazquez (17’st Santoro), Lisi. All. F.Baldini.

ARBITRO: Pezzopane de L’Aquila.

AMMONITI: Kouan (P), Cancellieri (P), Veltri (R), Carpani (R).

CLICCA QUI PER IL VIDEO RECANATESE PERUGIA, HIGHLIGHTS

Video/ Messina Brindisi (0-1) gol e highlights: ci pensa Ganz nella ripresa! (Serie C, 26 ottobre 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA