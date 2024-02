Video/ Recanatese Pontedera (4-5) gol e highlights: tripletta di Delpupo! (Serie C, 4 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RECANATESE PONTEDERA: LA SINTESI

Allo Stadio Nicola Tubaldi il Pontedera supera in trasferta la Recanatese per 5 a 4 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Pagliari partono bene affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito intorno al 4′ con un tiro-cross di Egharevba smanacciato dall’estremo difensore avversario Ciocci. I minuti scorrono sul cronometro ed i giallorossi riescono a passare in vantaggio al 15′ grazie alla rete messa a segno da Carpani, su assist di Lipari. Tuttavia, gli ospiti guidati dal tecnico Canzi reagiscono ribaltando la situazione con la doppietta trovata da Delpupo tra il 21′ ed il 23′, con l’aiuto di Lombardi ed Angori.

DIRETTA/ Recanatese Pontedera (risultato finale 4-5): gol-vittoria di Ianesi! (Serie C, 4 febbraio 2024)

Il suo compagno Perretta allunga al 28′ su suggerimento di Ganz ed al 31′ Delpupo completa la tripletta personale. La Recanatese torna quindi a farsi sotto accorciando il distacco con il secondo gol siglato da Carpani, complice una deviazione di Espeche al 41′. Nel secondo tempo iniziato con gli ingressi di Allievi, Pelamatti ed Ahmetaj al posto di Veltri, Longobardi ed Egharevba tra le file della Recanatese, i marchigiani perdono immediatamente per infortunio il neo entrato Longobardi, rimpiazzato da Benedetti già al 49′, ed alimentano le loro speranze di rimonta con il gol di Raimo al 52′. I toscani ribadiscono la loro superiorità con la rete di Ianesi, ispirato da Benedetti, al 54′, ma il subentrato Ahmetaj riapre i conti andando a segno al 61′. Nell’ultima parte dell’incontro Meli nega la doppietta a Perretta con un salvataggio al 90’+5′.

Video/ Pontedera Perugia (2-3) gol e highlights: Mezzoni grande protagonista (27 gennaio 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Jules Roland Andeng Tona Mbei, proveniente dalla sezione di Cuneo, oltre ad aver espulso Ferretti con un rosso diretto tra i padroni di casa, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Carpani, Fiorini, Morrone ed Ahmetaj da un lato, Espeche, Ignacchiti, Delpupo e Guidi dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventiquattresimo turno di campionato permettono al Pontedera di salire a quota 38 nella classifica del girone B della Serie C mentre la Recanatese non si muove, rimanendo ferma a 24 punti.

DIRETTA/ Pontedera Perugia (risultato finale 2-3): doppietta per Mezzoni (Serie C, 27 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RECANATESE PONTEDERA: IL TABELLINO

Recanatese-Pontedera 4 a 5 (p.t. 2-4)

Reti: 15′ Carpani(R); 21′, 23′, 32′ Delpupo(P); 28′ Perretta(P); 52′ Raimo(R); 55′ Ianesi(P); 61′ Ahmetaj(R).

Assist: 15′ Lipari(R); 21′ Lombardi(P); 23′ Angori(P); 28′ Ganz(P); 55′ Benedetti(P).

RECANATESE (4-4-2) – Meli; Raimo, Shiba, Veltri, Longobardi; Egharevba, Fiorini, Morrone, Carpani; Lipari, Melchiorri. A disp.: Mascolo, Elbazar, Allievi, Prisco, Pelamatti,Guidobaldi, Raparo, Mazia, Rizzo, Ferretti, Peretti, Ahmetaj. All.: Pagliari.

PONTEDERA (3-4-2-1) – Ciocci; Calvani, Espeche, Guidi; Perretta, Ignacchiti, Lombardi, Angori; Delpupo Ianesi; Ganz. A disp.: Lewis, Vivoli, Gagliardi, Pretato, Ambrosini, Benedetti, Peli, Delpupo, Cerretti, Selleri, Provenzano. All.: Canzi.

Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei (sezione di Cuneo).

Ammoniti: 31′ Espeche(P); 34′ Ignacchiti(P); 39′ Carpani(R); 45′ Fiorini(R); 51′ Delpupo(R); 78′ Morrone(R); 89′ Guidi(P); 90’+2′ Ahmetaj(R).

Espulsi: 79′ Ferretti(R).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RECANATESE PONTEDERA













© RIPRODUZIONE RISERVATA