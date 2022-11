Video/ Recanatese Reggiana (0-1) gol ed highlights: Pellegrini decide dalla panchina!

Video Recanatese Reggiana che vede la vittoria della formazione ospite grazie alla rete si calcio di rigore di Pellegrini, subentrato nel secondo tempo dopo la girandola di cambi voluti dal tecnico ex Renate Aimo Diana. Primo tempo che non evidenzia emozioni particolari. Le due squadre si affrontarono a viso chiuso ed aspettano ognuna la risposta dell’altro con Diana che chiama i suoi alla concentrazione per non sbagliare nessuna uscita con la palla. L’unica azione del primo tempo degna di nota è quella di Kabashi che calcia ma senza trovare una buona direzione.

DIRETTA/ Recanatese Reggiana (risultato finale 0-1): i cambi sorridono a mister Diana

CLICCA QUI PER IL VIDEO RECANATESE REGGIANA: GOL ED HIGHLIGHTS

Sbaffo, dall’altra parte, è quello più acceso dei suoi e lo dimostra con ottime incursioni come quando al secondo tempo deve fare i conti con il palo. Occasione sfortunatissima per per il giocatore in maglia 10 che sfiora un grande gol con il palo che gli dice di no. Girandola di cambi per Aimo Diana che, non felice, guarda la panchina ed opta per l’ingresso di Fuori Lanini, Kabashi, Montalto e Sonny D’Angelo e dentro Varela, Muroni, Pellegrini e Sciaudone. Cambia tutto il tecnico Diana, ex Renate. Nel finale Marafini è costretto a commettere fallo all’interno dell’area di rigore. Il direttore di gara ha pochi dubbi e sancisce il tiro dal dischetto. Va Pellegrini, appena entrato, e non sbaglia. Il gol vale i tre punti e Aimo Diana con la sua Reggiana volano al primo posto. Vittoria sofferta che fa sorridere Diana.

DIRETTA/ Siena Fermana (risultato finale 2-3): vittoria incredibile degli ospiti!

VIDEO RECANATESE REGGIANA: IL TABELLINO

RECANATESE: Carpani G. (dal 45′ st Ventola D.), Fallani M. (Portiere), Ferrante E., Ferretti D. (dal 34′ st Zammarchi A.), Longobardi G., Marafini A., Minicucci M. (dal 27′ st Senigagliesi L.), Morrone B., Raparo M., Sbaffo A., Somma F. (dal 45′ st Tafa S.). A disposizione: Alfieri V., Amadio R. (Portiere), Bagheria F. (Portiere), Guidobaldi F., Meloni S., Moliterni L., Quacquarelli G., Senigagliesi L., Tafa S., Ventola D., Zammarchi A.

REGGIANA: Cauz C., Cremonesi M., D’Angelo Sonny (dal 22′ st Sciaudone D.), Guiebre A., Kabashi E. (dal 22′ st Muroni M.), Laezza G. (dal 40′ st Luciani A.), Lanini E. (dal 22′ st Varela Djamanca M.), Libutti L., Montalto A. (dal 22′ st Pellegrini J.), Rossi F., Venturi G. (Portiere). A disposizione: Luciani A., Muroni M., Nardi F., Orsi F., Pellegrini J., Rosafio M., Sciaudone D., Turk M. (Portiere), Varela Djamanca M., Voltolini M. (Portiere)

DIRETTA/ San Donato Montevarchi (risultato finale 3-1): sorridono i chiantigiani

Reti: al 43′ st Pellegrini J. (Reggiana) .

Ammonizioni: al 4′ st Longobardi G. (Recanatese), al 45’+4 st Carpani G. (Recanatese) al 30′ st Laezza G. (Reggiana).

Espulsioni: al 42′ st Marafini A. (Recanatese).











© RIPRODUZIONE RISERVATA