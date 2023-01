Video/ Recanatese San Donato (1-1) gol e highlights: un punto a testa! (Serie C)

VIDEO RECANATESE SAN DONATO (1-1): LA PARTITA

Un punto a testa per Recanatese e San Donato allo Stadio Nicola Ubaldi, al termine del match valido per la ventitreesima giornata di Serie C, Girone B, in una gara piuttosto combattuta, che entrambe le formazioni avrebbero potuto vincere per quanto creato sul terreno di gioco. Nel primo tempo il dominio della squadra padrona di casa è stato netto, ma a passare in vantaggio sono i toscani a sorpresa, sulla prima vera palla gol creata: traversone di Galligani preciso che premia l’inserimento di Bianchi. Il numero 18 si coordina e la insacca. La rete subita, però, non abbatte i giallorossi, che continuano a macinare gioco e occasioni.

Al 43esimo i marchigiani riescono ad impattare il risultato: Paudice fa tremare la traversa e sul proseguo dell’azione ci pensa Sbaffo, il leader tecnico della Recanatese, a riportare la gara in equilibrio. Nel secondo tempo parte meglio la Recanatese, con il solito Sbaffo che crea ed inventa, e Senigagliesi che non riesce ad approfittare di uno scivolone della retroguardia avversaria. Con il passare dei minuti San Donato cresce e con Sepe prima, ma soprattutto con Siniega 2 minuti dopo va vicinissima al 2-1. All’89esimo, però, arriva la chance più ghiotta dell’intera frazione di gioco, con l’urlo di Marilungo che viene strozzato in gola dal palo.

VIDEO RECANATESE SAN DONATO (1-1): IL TABELLINO

Recanatese Fallani, Longobardi, Alfieri (68′ Carcani), Guadagni, Paudice (68’Marilungo), Sbaffo, Senigagliesi (60′ Giampaolo), Ferrante, Morrone, Marafini, Ferretti. A disposizione di mister Pagliari: Amadio, Quacquarelli,, Yabre, Peretti,.

San Donato Tavarnelle Cardelli, Gorelli, Marzierli (73’Ubaldi), Galligani (83′ Carcani), Bianchi (83′ Borghi), Siniega, Gerardini (61′ Noccioli), Bovolon, Rossi A. (61’Sepe), Brenna, Rossi E. A disposizione di mister Ghizzani: Biagini, Campinotti, Montini, Contipelli, Gjana, Viviani

Arbitro: Emanuele Cervello di Chiari. Assistenti: Alessandro Marchese di Napoli, Davide Fedele di Lecce. Quarto uomo: Matteo Dini di Città di Castello.

Ammoniti: 31′ Ferretti (RC), 40′ Rossi A. (SDT), 75′ Sbaffo (RC), 87′ Rossi E. (SDT)

Reti: 20′ Bianchi, 40′ Sbaffo











