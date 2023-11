Video/ Recanatese Sestri Levante (2-2) gol e highlights: Candiano ne mette due (6 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS RECANATESE SESTRI LEVANTE: SINTESI!

Nei primi venticinque minuti di Recanatese e Sestri Levante, il risultato attuale è di 1-0 a favore della Recanatese, grazie alla rete di Sbaffo. La situazione è stata generata da una dormita collettiva della difesa avversaria, che ha permesso a Sbaffo di capitalizzare e segnare. La Recanatese ha sfruttato astutamente l’errore difensivo avversario, mettendo a segno il gol che attualmente le garantisce il vantaggio. Sbaffo è stato rapido nel cogliere l’occasione e ha dimostrato precisione nel finalizzare, portando la sua squadra in vantaggio. Sestri Levante, d’altra parte, sarà ora chiamata a reagire e a organizzare il proprio gioco per cercare di pareggiare la partita. Il calcio riserva sempre sorprese, e la partita è ancora aperta a qualsiasi risultato.

Recanatese e Sestri Levante si è concluso con un punteggio di 2-1. Inizialmente, la squadra di casa ha raddoppiato il vantaggio con una rete di Melchiorri, dimostrando precisione e determinazione in fase d’attacco. Successivamente, Sestri Levante ha ridotto le distanze con una marcatura di Candiano, mettendo a segno un gol che ha riaperto la partita. La prima metà del match è stata caratterizzata da momenti intensi e dalla capacità delle squadre di sfruttare le opportunità create. Melchiorri ha contribuito al raddoppio della Recanatese, mentre Candiano ha dato speranza a Sestri Levante con la sua rete. Il secondo tempo promette ulteriori emozioni e potenziali cambiamenti nel punteggio. Entrambe le squadre avranno l’opportunità di consolidare o ribaltare la situazione.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS RECANATESE SESTRI LEVANTE, IL SECONDO TEMPO

Recanatese e Sestri Levante, il risultato rimane 2-1 a favore della squadra di casa. Tuttavia, Sbaffo ha avuto un’occasione d’oro per realizzare una doppietta e ampliare ulteriormente il vantaggio della Recanatese. La partita continua a offrire emozioni e opportunità per entrambe le squadre, e Sbaffo, con la sua occasione per la doppietta, ha cercato di capitalizzare sul momento positivo della sua squadra. Il match rimane aperto a qualsiasi risultato, e la Sestri Levante cercherà di reagire per cercare di pareggiare. Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti sulla partita tra Recanatese e Sestri Levante e per scoprire come si evolverà il resto dell’incontro.

Recanatese e Sestri Levante si è conclusa con un pareggio 2-2, con il risultato che è stato influenzato dalla doppia marcatura di Candiano. La partita è stata caratterizzata da un equilibrio di forze, e Candiano è emerso come protagonista, segnando entrambi i gol che hanno permesso a Sestri Levante di ottenere il pareggio. La doppietta di Candiano riflette la sua abilità in attacco e la sua capacità di sfruttare le opportunità. La Recanatese, nonostante il vantaggio iniziale, ha dovuto accontentarsi del pareggio a causa della determinazione di Candiano. Entrambe le squadre hanno dimostrato di essere all’altezza e il risultato finale sottolinea l’equilibrio della partita.

RECANATESE SESTRI LEVANTE, IL TABELLINO

RECANATESE: Meli G. (Portiere), Longobardi G., Ferrante E. (dal 1′ st Ricci L.), Peretti M., Marinacci V. (dal 33′ st Veltri A.), Carpani G., Morrone B. (dal 1′ st Lipari M.), Prisco A. (dal 21′ st Raparo M.), Senigagliesi L. (dal 21′ st Egharevba D.), Sbaffo A., Melchiorri F.. A disposizione: Canonici G., Ferretti D., Giampaolo D., Mascolo N. (Portiere), Quacquarelli G., Tiberi M.

SESTRI LEVANTE: Anacoura J. (Portiere), Podda L. (dal 14′ st Andreis S.), Regini V., Oliana F., Furno C., Candiano M., Raggio G. S. (dal 14′ st Sandri M.), Parlanti G., Gala A. (dal 21′ st Toci E.), Margiotta F. (dal 39′ st Ghigliotti D.), Forte R.. A disposizione: Busatto T., Grosso E., Masini F., Nenci O., Olivieri T. (Portiere), Raspa M. (Portiere)

RETI: al 4′ pt Sbaffo A. (Recanatese) , al 17′ pt Melchiorri F. (Recanatese) al 37′ pt Candiano M. (Sestri Levante) , al 29′ st Candiano M. (Sestri Levante) .

AMMONIZIONI: al 35′ pt Ferrante E. (Recanatese), al 8′ st Longobardi G. (Recanatese), al 12′ st Lipari M. (Recanatese), al 45’+1 st Meli G. (Recanatese) al 8′ pt Regini V. (Sestri Levante), al 11′ st Podda L. (Sestri Levante), al 30′ st Sandri M. (Sestri Levante), al 45’+6 st Furno C. (Sestri Levante).

