Video/ Recanatese Vis Pesaro (1-0) gol e highlights: Melchiorri sfiora la doppietta (Serie C, 12 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RECANATESE VIS PESARO: LA SINTESI

Allo Stadio Nicola Tubaldi la Recanatese si aggiudica la gara d’andata per 1 a 0 contro la Vis Pesaro come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i leopardiani cominciano la partita con il piede premuto sull’acceleratore e si rendono infatti molto pericolosi subito in avvio con un colpo di testa di Melchiorri, parato da Filippo Neri, al 4′ ed anche con Lipari, a sua volta disinnescato in calcio d’angolo dallo stesso portiere avversario, al 7′.

Diretta/ Recanatese Vis Pesaro (risultato finale 1-0): Melchiorri sfiora il bis! (Serie C, 12 maggio 2024)

I biancorossi si accendono intorno al 27′ fallendo però un paio di occasioni parecchio interessanti con un calcio di punizione di Di Paola e con Molina proprio sugli sviluppi del piazzato. Gli uomini di mister Filippi sbloccano invece l’equilibrio con la rete firmata da Melchiorri al 41′, approfittando dell’assist fornitogli dal suo compagno Sbaffo. Nel secondo tempo i giallorossi vanno in cerca dell’eventuale gol del raddoppio negatogli dal solito Neri ad esempio al 61′ sul colpo di testa tentato da Ferrante, incapace dunque di capitalizzare l’angolo battuto da Sbaffo.

Diretta/ Vis Pesaro Juventus U23 (risultato finale 2-1): marchigiani ai play out! (Serie C, 28 aprile 2024)

Nel finale la compagine guidata dal tecnico Stellone vanno timidamente a caccia del pari con Karlsson, la cui deviazione viene intercettata da Meli, al 70′. Rammarico poi per Melchiorri che non si regala la doppietta personale di testa andando vicino al bis al 78′. Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, l’arbitro Valerio Crezzini di Siena ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Melchiorri al 54′, Shiba al 55′, Carpani al 71′ e Raparo all’85’ da un lato, Karlsson al 67′ dall’altro. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche permette alla Recanatese di continuare a sperare nella salvezza in Serie C mentre la Vis Pesaro dovrà ora tentare di pareggiare i conti in casa al ritorno.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RECANATESE VIS PESARO

© RIPRODUZIONE RISERVATA