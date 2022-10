Video/ Reggiana Ancona (1-0) gol ed highlights: Diana di misura stende gli ospiti!

Video di Reggiana Ancona che regala pochi gol, solamente uno, ma tante emozioni con la partita decisa dall’autogol sfortunato di Simonetti al minuto 11 di gioco. Ancona che prova a rispondere dopo un buon inizio di gara, aggrappandosi al solito Spagnoli che però viene chiuso dalla formazione di Aimo Diana che è ben messa in campo. Ancona che, tra primo e secondo tempo, ha forse giocato anche meglio rispetto ai granata che, tuttavia, hanno portato a casa i tre punti davanti il pubblico del Mapei Stadium accorso per tifare i propri beniamini.

Secondo tempo che conferma ciò che si è visto nel primo con la Reggiana difendersi come quando, complice una deviazione difensiva, stava per subire un autogol. Secondo tempo che cambia con l’espulsione di De Santis, il difensore si becca due gialli per fermare le ripartenze avversarie e termina la gara anzitempo. Nei minuti finali del secondo tempo la Reggiana con esperienza porta a casa la vittoria soffrendo fino al 90esimo confermando il trend positivo tra le mura amiche.

VIDEO REGGIANA ANCONA: IL TABELLINO

REGGIANA (3-5-2) Turk; Luciani, Rozzio, Cremonesi, Guglielmotti (Libutti al 36′), Nardi, Rossi, Sciaudone, Guiebre, Montalto (Rosafio al 78′), Lanini (Pellegrini al 46′). A disposizione: Venturi, Cauz, Varela, Laezza, D’Angelo, Orsi, Hristov, Lorenzi, Kabashi. Allenatore: Aimo Diana.

ANCONA MATELICA (4-3-3) Vitali; Mezzoni, Mondonico, De Santis (E), Martina, Simonetti, Gatto (D’Eramo al 73′), Paolucci (Prezioso al 63′), Lombardi (Petrella al 56′, Moretti al 73′)), Spagnoli, Di Massimo (Bianconi al 73′). A disposizione: Piergiacomi, Raimondi, Pecci, Brogni, Barnabà, Mattioli, Fantoni. Allenatore: Gianluca Colavitto.

Gol: autogol Simonetti

Arbitro: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa. Assistenti: Massimo Bonomo di Milano e Nicolo’ Moroni di Treviglio. Quarto ufficiale: Filippo Colaninno di Nola.

Ammoniti: Rozzio (R) 4′ pt, Paolucci (A) 30′ pt, Guglielmotti (R) 32′ pt, De Santis (A) 65′ st, Turk (R) 80′ st. Espulsi: De Santis (A)

