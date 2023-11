Video/ Reggiana Ascoli (1-1) gol e highlights: emiliani fermati dai legni (Serie B, 25 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI REGGIANA ASCOLI: LA SINTESI

Video Reggiana Ascoli pieno di emozioni. La formazione di Alessandro Nesta rientra dalla sosta con un pari contro i bianconeri, rinvigoriti dall’esordio in panchina di mister Castori: un risultato che, mettendo tutto sulla bilancia, ci può stare, ma i granata hanno colpito due legni (Antiste palo interno nel primo tempo e Cigarini traversa nella ripresa su calcio di punizione).

A passare in vantaggio, al primo tentativo, è stato l’Ascoli al 15’: una bordata all’incrocio di Pedro Mendes sulla quale Bardi non può nulla. La Reggiana ha aumentato la pressione trovando il pari con Pieragnolo al rientro dall’intervallo: una gran botta al volo su cross di Varela. In generale, difesa e lanci lunghi per i bianconeri, mentre la “Regia” ha fatto a tratti il solito gioco (Cigarini molto lucido, il migliore in campo). La Reggiana sale a quota 16 punti, e la situazione generale nella parte medio bassa di classifica è rimasta simile. Sabato si andrà a Modena: derby che inizierà alle ore 14. Ascoli, invece, salito a quota 13 punti e impegnato sul campo della capolista Venezia nel prossimo turno.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI REGGIANA ASCOLI: IL TABELLINO

REGGIANA – Bardi; Libutti, Rozzio, Marcandalli, Pieragnolo (Pajac al 82′); Portanova (Crnigoj al 72′), Cigarini, Bianco; Girma (Melegoni al 72′); Antiste, Gondo (Varela Djamanca al 25′). A disposizione: Sposito, Satalino, Lanini, Fiamozzi, Da Riva, Nardi, Sampirisi, Kabashi. Allenatore: Nesta

ASCOLI – Viviano; Quaranta, Bellusci, Botteghin; Falasco, Di Tacchio, Gnahoré (Milanese al 76′), Falzerano (Bayeye al 59′) ; Masini (Manzari al 60′); Mendes (Millico al 72′); Rodriguez (Giovane al 61′). A disposizione: Barosi, Bolletta, Haveri, Giovane, D’Uffizi, Adjapong, Rossi. Allenatore: Castori

Arbitro: Ferrieri Caputi della sezione di Livorno

Reti: Pedro Mendes (A) al 15′, Pieragnolo (R) al 50′

Ammoniti: Masini (A), Portanova (R), Rodriguez (A), Cigarini (R), Pedro Mendes (A), Botteghin (A)

