Video Reggiana Bari (risultato finale 3-1) gol e highlights della gara valida per l'ottavo turno della Serie B 2025/2026.
VIDEO REGGIANA BARI, LA SINTESI CON GOL E HIGHLIGHTS
Al Mapei Stadium-Città del Tricolore la Reggiana sconfigge il Bari per 3 a 1. Nel primo tempo i biancorossi tentano di proporsi in maniera pericolosa subito al 10′ in zona offensiva tramite una conclusione alta di poco provata da Partipilo.
Quest’ultimo si dimostra quindi scatenato calciando alto pure al 18′, servendo un buon pallone non sfruttato a Meroni di testa al 25′ e fallendo un’altra opportunità al 37′ prima che Moncini spezzi invece l’equilibrio sempre per i suoi al 41′ con l’aiuto di Dickmann. Tuttavia, i granata pervengono immediatmente al pareggio grazie a Tavsan, nel recupero al 45’+2′ su assist di Marras.
Nel secondo tempo i padroni di casa ripartono in maniera più propositiva di quanto accaduto in avvio di gara e si disperano al 49′ quando Girma non inquadra lo specchio della porta avversaria mentre gli ospiti rimangono in inferiorità numerica dall’ora di gioco per colpa del cartellino rosso mostrato a Nikolaou, il quale è stato espulso dopo una revisione al VAR della semplice ammonizione inizialmente ricevuta dall’arbitro Ferrieri Caputi.
Nel finale gli uomini allenati dal tecnico Dionigi completano la rimonta tramite la rete segnata da Bozzolan, assistito dal solito Tavsan, al 70′ e ci riprovano pure con Novakovich, disinnescato da Cerofolini sia al 74′ che all’80’.
Il gol del tris definitivo arriva da un’azione personale vincente firmata all’81’ da Lambourde e Maggiore non riapre infine il match per i Galletti al 90’+4′ a causa della parata di Motta. Questa vittoria garantisce alla Reggiana di salire a quota 12 nella classifica della Serie B 2025/2026. Dall’altro lato, la sconfitta esterna ottenuta in questa ottava giornata di campionato riconferma il Bari a 6 punti.