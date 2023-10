Video/ Reggiana Bari (1-1) gol e highlights: un altro pari per i Galletti! (7 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI REGGIANA BARI (1-1): LA PARTITA

Il Bari pareggia ancora e sale a 10 punti, non riuscendo a guarire da questa sindrome da X, mentre la Reggiana non riesce a regalare un successo ai tifosi del Mapei Stadium di Reggio Emilia, al termine di questa gara valida per la nona giornata di Serie B. Succede tutto nel primo tempo, con i padroni di casa che partono fortissimo, e sbloccano il punteggio al decimo minuto: contropiede fulmineo dei granata. Girma è imprendibile in campo aperto, entra in area e trova lo spazio per prendere la mira e scaricare in porta un destro imparabile. I pugliesi non riescono a reagire immediatamente, e rischiano in più di un’occasione di prendere il secondo nella prima mezz’ora

Diretta/ Reggiana Bari (risultato finale 1-1): i Galletti non vincono più

Al 34esimo, però, i Galletti trovano il pari al primo vero squillo: destro al volo meraviglioso di capitan Di Cesare, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo si coordina alla perfezione e gonfia la rete a 40 anni e 5 mesi. Nel finale Antiste colpisce un palo sfortunatissimo, a tu per tu con l’estremo difensore avversario. Nel secondo tempo i ritmi calano drasticamente ed i tentativi delle due formazioni risultano sterili fino agli ultimi dieci minuti di gioco: all’84esimo Antiste si mette in proprio, sgasa sull’out di destra e mette in mezzo un diagonale simile ad un tiro, sul quale nessun compagno riesce ad intervenire in tap-in. Due minuti dopo risponde il Bari, con Bellomo che viene murato da un difensore da ottima posizione. Nel recupero ancora Antiste va a centimetri da 2-1 con un’incornata troppo timida.

Video/ Bari Como (1-1) gol e highlights: continua il periodo no al San Nicola (1 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI REGGIANA BARI (1-1): TABELLINO

REGGIANA: Bardi F., Sampirisi M., Rozzio P., Marcandalli A., Pieragnolo E. (dal 35′ st Libutti L.), Crnigoj D. (dal 17′ st Nardi F.), Kabashi E. (dal 45′ st Cigarini L.), Bianco A., Girma N. (dal 35′ st Varela Djamanca M.), Antiste J., Pettinari S. (dal 17′ st Gondo C.). A disposizione: Satalino G., Sposito A., Da Riva J., Fiamozzi R., Lanini E., Szyminski P. Allenatore: Nesta A..

BARI: Brenno, Dorval M., Di Cesare V., Vicari F., Frabotta G., Koutsoupias I. (dal 12′ st Sibilli G.), Maiello R. (dal 32′ st Benali A.), Acampora G., Aramu M. (dal 38′ st Bellomo N.), Nasti M. (dal 31′ st Morachioli G.), Diaw D. (dal 1′ st Matino E.). A disposizione: Edjouma M., Farroni A., Achik I., Akpa-Chuwuku H., Pucino R., Ricci G., Zuzek Z. Allenatore: Mignani M.. Diretta/ Bari Como (risultato finale 1-1): pareggia il capitano! (Serie B, 1 ottobre 2023) Reti: al 10′ pt Girma N. (Reggiana), al 34′ pt Di Cesare V. (Bari) . Ammonizioni: al 38′ pt Kabashi E. (Reggiana), al 41′ st Bianco A. (Reggiana) al 30′ pt Acampora G. (Bari). GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI REGGIANA BARI

© RIPRODUZIONE RISERVATA