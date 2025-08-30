Video Reggiana Empoli (3-1) gol e highlights: due espulsioni mandano gli ospiti ko e portano la prima vittoria a Reggio Emilia.

VIDEO REGGIANA EMPOLI (3-1): PRIMI TRE PUNTI PER GLI EMILIANI

I primi minuti del video Reggiana Empoli sono totalmente a favore dei toscani che dominano la partita per oltre un quarto d’ora e riescono subito a sbloccare il risultato. Il gol, infatti, arriva già al 12′ quando Ignacchiti trova una precisa imbucata che apre la difesa dei padroni di casa e serve Popov. L’ucraino anticipa l’uscita di Motta con un leggero tocco che manda fuori posizione la retroguardia emiliana e porta in vantaggio l’Empoli.

La Reggiana fatica ma riesce a risponde sul finale del primo tempo grazie a Gondo. Al 37′, infatti, l’attaccante della Reggiana guadagna un calcio di rigore per una trattenuta di Guarino che incassa anche l’espulsione perché chiara occasione da gol. Il tiro dal dischetto di Gondo è perfetto e spiazza Fulignati riportando il risultato in parità. Al 44′, quando tutto sembra essere finito, Gondo scatta in profondità e viene abbattuto al limite dell’area da Obaretin che lascia l’Empoli in nove uomini e con due dei tre difensori espulsi.

Il secondo tempo del video Reggiana Empoli è un assedio dei padroni di casa che iniziano subito molto convinti alla ricerca del vantaggio. Fulignati è subito impegnato due volte ad inizio secondo tempo ma deve arrendersi al 57′ quando Reinhart calcia da fuori area e trova la deviazione di Yepes che lo manda fuori causa e porta in vantaggio la Reggiana.

L’ultimo sussulto dell’Empoli arriva al 72′ quando Quaranta colpisce di mano in area di rigore ma il tutto viene annullato dal VAR per una spinta sullo stesso difensore della Reggiana. La partita si chiude al 77′ quando Marras, Gondo e Portanova confezionano il terzo gol della serata. L’esterno della Reggiana scappa sulla sinistra, Gondo fa un velo per Portanova che entra in area e calcia forte sul primo palo superando Fulignati e chiudendo il conto sul definitivo 3 a 1.

