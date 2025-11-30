Video Reggiana Frosinone (risultato finale 0-1) gol e highlights della gara valida per la quattordicesima giornata della Serie B 2025/2026.
VIDEO REGGIANA FROSINONE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Al Mapei Stadium-Città del Tricolore il Frosinone si aggiudica un bel successo per 1 a 0 in trasferta contro la Reggiana. Nel primo tempo i granata cercano di avanzare pericolosamente già verso l’8′ sebbene la conclusione di Tavsan venga contenuta dalla difesa avversaria e quindi bloccata dal portiere Palmisani.
I ciociari rispondono intorno al 14′ con un tentativo murato di Kvernadze. La partita prosegue ma le azioni degne di nota si fanno desiderare ed entrambi gli allenatori decidono di effettuare un paio di sostituzioni: al 37′ Gondo rileva Girma per infortunio, probabilmente provocato da Monterisi, tra gli emiliani mentre al 39′ i Leoni inseriscono A. Oyono al posto di J. Oyono temendo l’espulsione per doppio cartellino giallo di quest’ultimo.
Nel secondo tempo i giallazzurri spezzano l’equilibrio iniziale al 56′ per merito di Koutsoupias, bravo nello sfruttare a dovere l’assist propostogli da Calò. Nel finale la reazione della squadra allenata dal tecnico Davide Dionigi si concretizza all’83’ ma centrando la traversa.
Questa vittoria esterna maturata nella quattordicesima giornata della Serie B 2025/2026 spedisce il Frosinone a quota ventotto. La classifica non migliora invece per la Reggiana che con questo KO rimane fermo a diciassette punti nella graduatoria del campionato cadetto, appena fuori dalla zona valida per l’accesso ai playoff promozione.