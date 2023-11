Video/ Reggiana Lecco (1-1) gol e highlights: Buso risponde alla rete di Antiste (Serie B, 5 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS REGGIANA LECCO: LA SINTESI

Il Lecco, ultimo in classifica, coglie un prezioso pareggio in casa della Reggiana grazie a Buso. Ripercorriamo le fasi salienti della gara. Ci prova Gondo, Melgrati blocca senza problemi. Portanova prova a servire Gondo, Melgrati esce con i tempi giusti e blocca la sfera. Bianconi. ottima chiusura su Antiste. Antiste! La sblocca la Reggiana! Da calcio d’angolo la sfera arriva sui piedi del centravanti che trova la conclusione vincente. Girma per Portanova che aggancia la sfera e si gira, palla fuori. Sersanti ci prova di testa. Bardi para senza problemi. Azione personale di Buso, Mercandalli lo chiude. Termina la prima frazione di gara.

Inizia la ripresa tra Reggiana e Lecco. Portanova serve per Girma che da solo in area non centra la porta! Lepore la mette in mezzo, bravo Bardi a deviarla in angolo. Buso! La riprende il Lecco! Lepore in mezzo per Buso, Szymiński superato e sfera alle spalle di Bardi. Portanova si crea una grande occasione, il suo tiro prende in pieno il palo! Dieci minuti alla fine, resiste il pareggio. Crnigoj entra in area e deve solo piazzarla, Guglielmotti intercetta il tiro. Termina il match.

IL TABELLINO DI REGGIANA LECCO

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Szyminski (Sampirisi al 84′), Rozzio, Marcandalli, Pieragnolo; Kabashi (Crnigoj al 61′), Bianco, Potanova; Girma (Melegoni al 61′); Antiste, Gondo (Varela Djamanca al 84′). A disposizione: Sposito, Satalino, Cigarini, Lanini, Fiamozzi, Libutti, Da Riva, Nardi. Allenatore: Nesta

LECCO (4-3-3): Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale; Sersanti, Galli (Guglielmotti al 68′), Ionita (Degli Innocenti al 82′); Buso (Tordini al 82′, Novakovich, Crociata (Battistini al 95′). A disposizione: Saracco, Giudici, Eusepi, Tordini, Pinzauti, Donati, Marrone, Boci, Lemmens. Allenatore: Bonazzoli.

Arbitro: Paride Tremolada di Monza.

Ammoniti Sersanti (L) al 24′, Lepore (L) al 40′, Pieragnolo (R) al 54′, Bianco (R) al 57′, Girma (R) al 58′, Szyminski (R) al 80′, Tordini (L) al 88′, Rozzio (R) al 93′.

