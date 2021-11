Video/ Reggiana Lucchese (2-0): gol e highlights, la capolista non si ferma (Serie C)

VIDEO REGGIANA LUCCHESE (2-0): LA CAPOLISTA NON SBAGLIA

Ecco il video di Reggiana Lucchese, partita giocata come posticipo nella 12^ giornata del girone B di Serie C. La Reggiana vince 2-0 in casa contro la Lucchese. Decidono un gol per tempo, firmati da Sciaudone e Rozzio. Vittoria preziosa per i granata che scalano la classifica raggiungendo la vetta del girone B di Serie C. I toscani restano invece 12esimi. Nel prossimo turno di campionato la capolista sarà in scena a Pesaro mentre la Lucchese giocherà in casa dove ospiterà il Montevarchi. Reggiana in campo con il 3-4-1-2. Tra i pali Voltolini, in difesa Luciani, Rozzio e Camigliano. A centrocampo da destra verso sinistra ecco Contessa, Sciaudone, Radrezza e Rossi. In zona offensiva spazio a Rosafio, Lanini e Zamparo, unica punta. La Lucchese replica con il 4-3-1-2. In porta Coletta, linea difensiva occupata da Papini, Bachini, Bellich e Corsinelli. In mediana ci sono Mawuli, Frigerio e Visconti mentre in avanti troviamo Belloni in supporto di Semprini e Fedato. Calcio di punizione per la Reggiana: Mawuli ferma fallosamente Luciani. Rosafio calcia direttamente in porta, ma il suo tiro finisce abbondantemente fuori.

Gran tiro dalla distanza di Zamparo all’ottavo, che termina di poco a lato. Ecco il primo squillo del match. Ritmi bassi in questa prima fase del match con la Lucchese che prova a costruire. Al 21esimo Radrezza disegna una parabola che per poco non si infila all’incrocio, ma Coletta dice di no con un grande intervento. Un istante dopo i padroni di casa colpiscono un palo. Su calcio d’angolo Camigliano colpisce di testa ed il pallone sbatte sul legno. Cartellino giallo per Radrezza, primo ammonito dell’incontro per un fallo su Corsinelli. Ammonito anche Bellich per una trattenuta su Zamparo. Alla mezzora Sciaudone calcia da dentro l’area di rigore ma trova una grandissima risposta da parte di Coletta. Lucchese che non riesce a costruire azioni offensive pericolose: tiro-cross di Fedato che esce abbondantemente dalla porta di Voltolini. Cartellino giallo per Semprini, reo di aver protestato. Prima dell’intervallo gli emiliani passano in vantaggio. Gran conclusione di Sciaudone che, da dentro l’area di rigore, non lascia scampo a Coletta.

VIDEO REGGIANA LUCCHESE: IL SECONDO TEMPO

Sostituzione nella Lucchese: esce uno spento Fedato ed entra Nanni. Rossoneri che entrano in campo con piglio decisamente diverso rispetto al primo tempo. Su calcio d’angolo colpo di testa in mischia di un difensore della Lucchese, che viene deviato in corner da Sciaudone. Grandi proteste da parte dei giocatori ospiti, che reclamano un tocco di mano da parte di Sciaudone. Al 55esimo Corsinelli effettua una conclusione dal limite dell’area di rigore che però non inquadra la porta difesa da Voltolini. Si fa vedere in avanti la Reggiana con Lanini, che se ne va via in velocità sulla fascia destra e mette un bel cross rasoterra in area, sul quale però Coletta arriva prima di tutti. Sostituzione nella Reggiana: esce Rosafio ed entra Guglielmotti. Al 65esimo Rozzio firma il gol del raddoppio. Su calcio d’angolo, stacco imperioso del capitano che colpisce di testa, con il pallone che scheggia il palo interno e finisce in rete.

Lucchese quasi ko. Zamparo a due passi da Coletta spara altissimo. Padroni di casa vicini al gol del tre a zero. Sostituzione nella Reggiana: esce Radrezza ed entra Muroni. Doppio cambio per gli ospiti: escono Frigerio e Bellich, entrano Bensaja e Dumbravanu. Al 77esimo gli emiliani vanno vicini alla rete. Gran colpo di testa di Lanini, con il pallone che esce di poco. Dall’altra parte Belloni mette un cross rasoterra in area sul quale ci arriva Semprini che però non riesce ad inquadrare la porta. Sostituzione nella Lucchese: esce Visconti ed entra Schimmenti. Tre cambi in contemporanea per Diana: fuori Zamparo, Lanini e Camigliano, dentro Scappini, Sorrentino e Cauz. Nel finale la Reggiana amministra il doppio vantaggio senza problemi.

