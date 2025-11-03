Video Reggiana Olimpia Milano (risultato finale 61-93) sintesi e highlights della gara valida per la quinta giornata della Lega A di basket 2025/2026.
VIDEO REGGIANA MILANO, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Al Palazzo dello Sport Giulio Bigi l’Olimpia Milano si aggiudica una bella vittoria in trasferta per 93 a 61 contro la Pallacanestro Reggiana. Nel primo tempo la compagine allenata da coach Messina si rivela essere praticamente infallibile al tiro e riesce infatti subito ad infilare una lunga serie di canestri sbagliando davvero poco, così da mettere pressione sui rivali di turno.
Gli uomini guidati da coach Priftis si dimostrano invece incapaci di tenere il passo nonostante il buon lavoro svolto a rimbalzo. I minuti scorrono sul cronometro e nel secondo quarto di gara gli ospiti si ripetono in maniera quasi analoga a quanto avvenuto in apertura di match, con i padroni di casa in grado di segnare ancor meno punti di quanti ne erano riusciti a registrare prima.
Nel secondo tempo gli emiliani ripartono con uno spirito rinnovato e ben diverso rispetto a quanto ammirato fino a quel momento, tanto che il terzo parziale vinto per 22 a 16 lascia ben sperare in vista degli ultimi dieci minuti da disputare se vogliono sperare di prolungare la sfida all’extra time.
Nel finale i lombardi tornano però a rivestire i panni di schiacciasassi e mettono il punto esclamativo sulla loro prestazione con un buon 24 a 11. Questa vittoria spinge l’Olimpia Milano a quota otto nella classifica della stagione 2025/2026. La quinta giornata della Lega A di basket lascia invece l’amaro in bocca alla Pallacanestro Reggiana che con questa sconfitta interna rimane saldamente bloccata a quattro punti.