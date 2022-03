Video/ Reggiana Pontedera (2-0) gol e highlights: gara a senso unico! (Serie C)

VIDEO REGGIANA PONTEDERA (2-0): GARA A SENSO UNICO!

Termina 2 a 0 la sfida tra Reggiana e Pontedera. Un match a senso unico quello della 30esima giornata di campionato valido per il Girone B di Serie C. I padroni di casa guidati da Diana vincono e si portano a 69 punti in classifica, a solo due di distanza dal Modena primo a 71. Ancora zona playoff, invece, per gli ospiti, che restano a 39 punti in 30 gare di campionato. Già nel primo tempo, gli equilibri sono chiari. Meglio, nella prima frazione di gara, i padroni di casa, in grado non solamente di sbloccare il match ma anche di condurlo con padronanza. Il gol arriva all’11esimo con Cremonesi. Un vantaggio meritato: cross da destra di Sciaudone, con il tentativo di girata di testa di Arrighini ribattuto. La palla arriva sui piedi di Cremonesi, che si gira e con un tiro imparabile batte Sposito.

Risultati Serie C, classifiche/ La Reggiana non sbaglia e torna a -2 dal Modena!

CLICCA QUI PER IL VIDEO REGGIANA PONTEDERA (2-0)

VIDEO REGGIANA PONTEDERA: LA DECIDONO CREMONESI E ARRIGHINI

Anche nel secondo tempo, Reggiana Pontedera prosegue con lo stesso copione. Al 71′ arriva anche il secondo gol dopo quello all’11 segnato da Cremonesi. Questa volta finisce Arrighini sul tabellino dei marcatori. La rete arriva sugli sviluppi di calcio d’angolo. Sul corner battuto da Radrezza, Cremonesi impegna Sposito, che però non riesce a bloccarla e sulla respinta ci arriva Arrighini, che in spaccata la mette in rete. Qualche minuto dopo ancora una grande occasione con Zamparo. All’85’, poi, un gol annullato a Scappini, in fuorigioco. Finisce dunque 2 a 0.

Diretta/ Viterbese Lucchese (risultato finale 0-1): Collodel vale i 3 punti

VIDEO REGGIANA PONTEDERA 2-0: IL TABELLINO

Reggiana-Pontedera 2-0

Marcatori: 11′ Cremonesi, 71′ Arrighini

REGGIANA: Venturi; Contessa, Rossi (87′ D’Angelo), Rozzio, Rosafio (63′ Radrezza), Luciani, Libutti, Arrighini (75′ Scappini), Cremonesi, Sciaudone, Lanini (62′ Zamparo). A disp. Voltolini, Camigliano, Neglia, Marconi, Porcino, Cauz. All. Aimo Diana.

PONTEDERA: Sposito; Milani, Foglia (65′ Serena), Shiba, Magnaghi, Barba, Catanese (77′ Regoli), Bakayoko (87′ Caponi), Espeche, Benedetti (77′ Mattioli), Peretta. A disp. Santarelli, Melgrati, Martini, Mutton, Di Meo, Marianelli, Benericetti, De Iannon. All. Ivan Maraia.

Diretta/ Montevarchi Pistoiese (risultato finale 1-1): Vano risponde a Sorrentino!

Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi

Assistenti: Roberto Fraggetta di Catania e Luca Feraboli di Brescia

Quarto ufficiale: Luca Angelucci di Foligno



© RIPRODUZIONE RISERVATA