Video/ Reggiana Rimini (2-0) gol e highlights: Montalto e Lanini, coppia vincente

I risultati delle altre partite valevoli per la 15^ giornata di Serie C girone B non lasciavano molta scelta alla Reggiana che se voleva rimanere in testa alla classifica e non farsi scavalcare da Gubbio ed Entella doveva per forza battere il Rimini orfano del bomber Santini. Alla fine sono stati i ragazzi di Diana ad avere la meglio imponendosi per 2-0, un risultato che consente loro di tornare al primo posto con 30 punti raccolti nelle prime 15 giornate di campionato e condanna i biancorossi al quinto KO nella regular season, con la squadra di Gaburro che sembra aver smarrito la brillantezza di qualche mese fa ma resta comunque una delle piacevoli sorprese di questo girone d’andata che si sta avviando alla conclusione. Tra pochi giorni si torna in campo per il turno infrasettimanale con la Reggiana che farà visita alla Recanatese mentre il Rimini ospiterà l’Imolese e avrà quindi l’occasione di rifarsi contro un avversario ormai allo sbando – i santernini vengono da quattro sconfitte consecutive e non detto che in panchina ci sia ancora Antonioli.

Il match del Mapei Stadium ha giustamente premiato i padroni di casa che nell’arco dei novanta minuti hanno dimostrato di essere nettamente superiori, sebbene gli ospiti qualche occasione ce l’hanno avuta, soprattutto nel primo tempo con il tentativo di Delcarro che scalda i guantoni di Venturi, mentre Tonelli prima dell’intervallo sfiora il pareggio con un destro a giro che si stampa sulla traversa. Nel complesso si è però giocato in una sola metà campo, con la capolista che al 20’ concretizza nel migliore dei modi un’azione nata da calcio d’angolo: Libutti rimette il pallone al centro per l’accorrente Montalto che colpisce di prima intenzione e non sbaglia, ottavo gol per il numero 32 che aggancia Corazza e Santini (oggi assente) al secondo posto nella classifica dei marcatori, meglio di loro solamente Spagnoli dell’Ancona a quota nove. Nella ripresa uno scatenato Guiebre – il migliore in campo per distacco – fa venire il mal di testa al nuovo entrato Eyango che manca completamente la sfera e stende l’avversario all’interno dell’area di rigore, nessun dubbio per l’arbitro Tremolada che indica il dischetto. Dagli undici metri Lanini mantiene il sangue freddo e fa partire un tiro preciso e angolato che Zaccagno non può assolutamente intercettare, pur sfiorando per una frazione di secondo il pallone che termina in rete per il definitivo raddoppio. Il portiere del Rimini non riuscirà nemmeno a concludere la gara, un colpo violento al volto gli impedisce di rimanere in campo e con i cinque cambi già effettuati Vano si è dovuto “sacrificare” prendendo il suo posto tra i pali, con la Reggiana che ha potuto gestire il doppio vantaggio fino al triplice fischio con l’uomo in più. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI REGGIANA RIMINI 2-0 (da skysport.it)

VIDEO REGGIANA RIMINI 2-0, IL TABELLINO

REGGIANA-RIMINI 2-0 (1-0)

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Luciani, Cremonesi, Cauz; Libutti, Nardi, Rossi (90’ Rosafio), Muroni (78’ Kabashi), Guiebre (78’ D’Angelo); Montalto (69’ Pellegrini), Lanini (78’ Djamanca). All. Aimo Diana.

RIMINI (3-5-2): Zaccagno; Gigli, Pietrangeli (55’ Laverone), Panelli; Tofanari, Delcarro (55’ Eyango), Pasa (70’ Tanasa), Tonelli (70’ Rossetti), Piscitella (79’ Accursi); Vano, Sereni. All. Marco Gaburro.

ARBITRO: Paride Tremolada (Sez. di Monza).

AMMONITI: 27’ Cremonesi (Reg), 45’+1’ Pasa (Rim), 64’ Gigli (Rim),

RECUPERO: 2’ pt, 7’ st.

MARCATORI: 20’ Montalto (Reg), 61’ rig. Lanini (Reg).











