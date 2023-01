Video/ Reggiana Siena (risultato 4-0) gol ed highlights: terza vittoria di fila

VIDEO REGGIANA SIENA 4-0

Un 4 a 0 netto quello della Reggiana sul Siena. Il primo tempo del match finisce però 2 a 0 con il vantaggio siglato da Muroni al 33′, con un ottimo assist di Kabashi dal fondo e il tap-in vincente del centrocampista. Dopo alcune iniziative della squadra ospite, nonostante l’atteggiamento propositivo il gol arriva proprio per gli emiliani che al 45’+1 con Pellegrini trovano il 2 a 0. Il giocatore entra in area, vince un rimpallo e scaglia un tiro sotto la traversa. Lanni non può far nulla.

REGGIANA SIENA 4-0: NON C’È STORIA

Alla ripresa, la sfida tra Reggiana e Siena non cambia inerzia. Al 70′ arriva anche il tris con Kabashi, autore di un gol strepitoso. Il centrocampista prende palla sulla fascia destra, taglia e dal limite dell’area sfodera un tiro imprendibile per Lanni. All’82’ arriva anche il sigillo definitivo di Lanini. Dagli sviluppi del corner si genera una mischia nell’area e il giocatore degli emiliani è bravo ad avventarsi sul pallone mettendolo alle spalle di Lanni. Al termine del recupero, la Reggiana ottiene la terza vittoria di fila, dodicesimo risultati utile consecutivo. Il Siena si ferma invece dopo tre risultati utili consecutivi e rimane a 31 punti in classifica.

REGGIANA SIENA 4 A 0: IL TABELLINO

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Luciani, Rozzio, Cauz (79′ Hristov); Libutti (74′ Guglielmotti), Kabashi (79′ Sciaudone), Cigarini (79′ Vallocchia), Muroni, Guiebre; Pellegrini (74′ Rosafio), Lanini. A disposizione: Voltolini, Turk, Rossi, Capone, Chiesa. Allenatore: Baresi (Diana squalificato).

SIENA (4-3-2-1): Lanni; Raimo, Franco (82′ Motoc), Riccardi, Favalli; Meli (57′ Frediani), Leone, Castorani (69′ De Paoli); Belloni; Disanto (82′ Picchi), Paloschi. A disposizione: Manni, Buglio, Collodel, Rizzitelli, Arras, De Santis. Allenatore: Pagliuca.

ARBITRO: Giordano di Novara (Trischitta-Feraboli; IV uomo: Rinaldi di Bassano del Grappa)

MARCATORE: 33′ Muroni (R), 45′ Pellegrini (R), 70′ Kabashi (R), 82′ Lanini (R)

AMMONITI: Lanni, Cigarini, Luciani, Disanto

