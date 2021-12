Video/ Reggiana Teramo (5-0): gol e highlights, granata campioni d’inverno! (Serie C)

VIDEO REGGIANA TERAMO (5-0): MANITA EMILIANA!

Ecco il video di Reggiana Teramo, partita giocata per la 19^ giornata nel girone B di Serie C. Al Mapei Stadium-Città del Tricolore la Reggiana supera il Teramo con un netto 5 a 0. Nel primo tempo sono sicuramente i padroni di casa a cominciare meglio la sfida riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 9′ grazie alla rete messa a segno da Lanini, capitalizzando il perfetto assist offertogli dal suo compagno Rossi. I minuti scorrono sul cronometro e Lanini completa la doppietta personale già al 12′ raddoppiando per i suoi che però faliscono un calcio di rigore al 37′ quando Zamparo non insacca il penalty concesso per fallo di Piacentini su Rosafio. Proprio lo stesso Rosafio coglie una traversa poi al 36′ mentre gli ospiti guidati da mister Cupi avevano rimpiazzato un deludente Kyeremateng con Bernardotto al 35′. Nel finale del primo tempo Cremonesi cala il trsi al 43′ con l’aiuto di Zamparo.

VIDEO REGGIANA TERAMO: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il copione del match sembra ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza ovvero con i Diavoli ancora in sofferenza e con i granata ad insaccare pure il quarto gol al 51′ per merito di Cremonesi, bravo a completare la doppietta personale con un colpo di testa sul calcio d’angolo battuto da Radrezza. Nell’ultima parte dell’incontro c’è spazio pure per la traversa centrata da Sorrentino all’80’ e per la cinquina di Neglia nel recupero al 90’+1′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Adalberto Fiero, proveniente dalla sezione di Pistoia, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Cigarini e Rosafio da un lato, Kyeremateng, Mungo ed Hadziosmanovic dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo diciannovesimo turno di campionato permettono alla Reggiana di salire a quota 45 nella classifica del girone B della Serie C mentre il Teramo non si muove, rimanendo fermo con i suoi 19 punti.

VIDEO REGGIANA TERAMO: IL TABELLINO

Reggiana-Teramo 5 a 0 (p.t. 3-0)

Reti: 9′, 12′ Lanini(R); 43′, 51′ Cremonesi(R); 90’+1′ Neglia(R).

REGGIANA (4-3-3) – Venturi; Luciani, Camigliano, Cremonesi, Contessa; Radrezza, Cigarini, Rossi; Rosafio, Zamparo, Lanini. A disposizione: Voltolini, Marconi, Scappini, Sorrentino, Neglia, Chiesa, Libutti, Anastasio, Muroni. Allenatore: Aimo Diana.

TERAMO (4-3-3) – Perucchini; Bouah, Trasciani, Piacentini, Hadziosmanovic; Mungo, Arrigoni, Fiorani; Malotti, Birligea, Kyeremateng. A disposizione: Tozzo, Agostino, Pinto, Ndrecka, Viero, Surricchio, Bellucci, Bernardotto, Rosso, Rillo, Cuccurullo, Di Dio. Allenatore: Andrea Cupi (Federico Guidi squalificato).

Arbitro: Adalberto Fiero (sezione di Pistoia).

Ammoniti: 1′ Kyeremateng(T); 39′ Cigarini(R); 58′ Mungo(T); 67′ Rosafio(R); 81′ Hadziosmanovic(T).

