Video Reggiana Treviso (risultato finale 88-89) sintesi e highlights della gara valida per la sesta giornata della Lega A basket 2025/2026.

VIDEO REGGIANA TREVISO, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Palasport Bigi l’Universo Treviso Basket supera nell’ultima parte dell’incontro la Pallacanestro Reggiana strappando un successo in trasferta per 89 a 88. Nel primo tempo la partita decolla immediatamente e le due compagini si affrontano prediligendo la fase offensiva a quella difensiva come evidenziato dal parziale d’apertura vinto dai biancorossi addirittura per 24 a 23.

Gli ospiti tentano dunque di tenere il passo dei padroni di casa ed il copione si ripete anche nei dieci minuti successivi quando entrambe le formazioni cercano in ogni caso di contenere gli attacchi avversari, se si pensa al 19 a 18 sempre a favore di Reggio Emilia.

Nel secondo tempo l’andamento del match rimane invariato e possiamo assistere ad una vera e propria ripetizione dei dieci minuti iniziali, tanto che la squadra di coach Priftis si impone in questa fase per 22 a 21. Nel finale però la musica cambia ed i biancazzurri innestano una marcia in più rispetto a quelle a disposizione dei rivali di turno facendo registrare un sontuoso 27 a 23 che li porta al successo.

Grazie a questo risultato la NutriBullet Treviso conquista la prima vittoria nel campionato 2025/2026 e si aggiudica infatti due punti in modo tale da raggiungere appunto quota due. La classifica rimane invece immutata per la UNA Hotels Reggio Emilia che a causa di questa sconfitta rimane bloccata a quattro punti dopo la sesta giornata del torneo.

VIDEO REGGIANA TREVISO: GUARDA SINTESI E HIGHLIGHTS