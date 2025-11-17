Video Reggiana Venezia (risultato finale 79-89) gol e highlights della gara valida per l'ottava giornata della Lega A di basket 2025/2026.
VIDEO REGGIANA VENEZIA, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Al Palazzo dello Sport Giulio Bigi la Reyer Venezia si aggiudica un altro successo in trasferta sconfiggendo la Pallacanestro Reggiana per 89 a 79. Nel primo tempo i biancorossi si rendono protagonisti di una partenza davvero importante dominando infatti l’avvio di gara con un parziale di 28 a 12 maturato soprattutto grazie all’ottimo lavoro svolto a rimbalzo ed in fase difensiva.
Gli orogranata ci mettono tuttavia ben poco a prendere le misure ai rivali di turno e riescono appunto a ribaltare il verdetto iniziale già prima di tornare negli spogliatoi per l’intervallo lungo imponendosi per 34 a 19. Nel secondo tempo i veneti continuano a dimostrare di aver saputo fare loro le caratteristiche migliori mostrate in apertura di match dalla UNA-Hotels Reggio Emilia ed allungano ulteriormente il distacco concretizzato fino a quel momento.
Nel finale i Leoni Alati mollano un po’ la presa lasciando che gli emiliani si aggiudichino inutilmente l’ultimo parziale per 22 a 21. I ventinove punti segnati da Cole, insieme ai ventitre fatti registrare da Valentine, sono stati senza dubbio propedeutici al raggiungimento del successo da parte degli uomini allenati da coach Spahija.
Grazie a questa vittoria la Reyer Venezia si prende tre nuovi punti da aggiungere al proprio bottino per toccare in questo modo quota dodici in classifica. La situazione non migliora invece per Reggio Emilia che rimane appunto incollata ai suoi quattro punti anche dopo aver affrontato l’ottava giornata della Lega basket A 2025/2026.