Video/ Reggina Ascoli (1-0) gol e highlights: la rete di Canotto vale i playoff

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS REGGINA ASCOLI: INZAGHI CONQUISTA I PLAYOFF

Reggina Ascoli video gol e highlights dell’ultima giornata di Serie B con la vittoria di misura dei padroni di casa che è valsa la qualificazione ai playoff. In una stagione difficilissima soprattutto a livello mentale, la squadra di Inzaghi ha saputo colmare i cinque punti di penalizzazione con anima e cuore conquistando un posto ai playoff che sembrava quasi impossibile. Dall’altra parte c’era un Ascoli che si giocava anch’esso le ultime cartucce per un posto tra le prime otto e il peso specifico della partita si può misurare da un primo tempo a ritmi bassi, senza grandi occasione e con un 0-0 tutto sommato giusto.

Diretta/ Reggina Ascoli (risultato finale 1-0) video streaming tv: Canotto all'ultimo

Nella ripresa il Granillo spinge il Reggina alla vittoria sebbene il match non offra come detto spunti spettacolari rimanendo molto bloccato. Le squadre sembrano quasi aspettare la mossa altrui, rimanendo bloccati in un loop in cui il protagonista è solamente il cronometro. Un pareggio sarebbe a mani basse tra i risultati più inutili dell’intera giornata in quanto vorrebbe dire che entrambe le squadre rinuncerebbero ai playoff. Per questo la Reggina, a costo di sbilanciarsi, si spinge in avanti trovando al minuto novantaquattro il gol decisivo con Canotto, entrato nel primo tempo per l’infortunato Rivas e trasformatosi nell’eroe di serata.

Video/ Ascoli Cosenza (1-1) gol e highlights: Buchel, eurogol! (Serie B)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS REGGINA ASCOLI: CANOTTO, COMPLEANNO CON GOL DECISIVO

Reggina Ascoli era indicata da tutti come lo scontro diretto per eccellenza in zona playoff. Se un pareggio metteva fuorigioco entrambe le squadre, la vittoria di una delle due poteva significare il raggiungimento delle prime otto posizioni, risultati altrui permettendo. Così è stato per la Reggina che riesce nell’impresa nonostante i cinque punti di penalizzazione. L’uomo del destino si chiama Luigi Canotto per Filippo Inzaghi.

Entrato per l’infortunato Rivas a metà primo tempo, l’ex Juve Stabia si dimostra subito un vero pericolo per l’Ascoli e all’ultimo respiro decide nel giorno del suo compleanno di fare un regalo a tutta la gente del Granillo e ai tifosi della Reggina segnando il gol che vale appunto i playoff. Molto bene anche Fabbian, per l’ennesima volta tra i migliori in campo dei suoi, senza dimenticare gli interventi di Contini che hanno mantenuto la porta inviolata.

Video/ Bari Reggina (1-0) gol e highlights: Galletti terzi! (Serie B)

VIDEO GOL REGGINA ASCOLI, IL TABELLINO

REGGINA-ASCOLI 1-0

MARCATORE: 94′ Canotto.

REGGINA (3-5-2): Contini; Loiacono (79′ Terranova), Camporese (62′ Gori), Gagliolo; Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara (79′ Liotti); Rivas (26′ Canotto), Strelec (79′ Galabinov). In panchina: Aglietti, Colombi, Bouah, Lombardi, Ricci. Allenatore: Filippo Inzaghi.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Adjapong, Botteghin, Simic, Giordano; Collocolo, Buchel (66′ Giovane), Caligara (81′ Lungoyi); Mendes (71′ Proia); Forte (71′ Dionisi), Gondo. In panchina: Bolletta, Guarna, Quaranta, Donati, Eramo, Tavcar, Falasco, Bellusci. Allenatore: Roberto Breda.

ARBITRO: Michael Fabbri di Ravenna

AMMONITI: Giordano, Forte, Caligara (A)

© RIPRODUZIONE RISERVATA