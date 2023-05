VIDEO/ Reggina Como (2-1) gol e highlights: reazione amaranto

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS REGGINA COMO: INZAGHI NON MOLLA

Nonostante la penalizzazione la Reggina riesce a reagire e torna alla vittoria contro il Como. Reggina subito in avanti, al 6′ girata di Pierozzi murata da Binks, buon ritmo degli amaranto con il Como che imposta difensivamente le prime battute di gioco e al 22′ arriva il vantaggio calabrese: lo firma Strelec, che sfrutta una sponda di Rivas col pallone che si insacca dopo aver sbattuto sotto la traversa. Viene ammonito Vignali per un fallo su Rivas, alla mezz’ora Mancuso trova il guizzo per il pari dei lariani ma la rete viene annullata dopo un lungo check al VAR, mentre la Reggina si rivede in avanti al 40′ con Strelec che va vicinissimo alla doppietta personale, non trovando però il gol a causa di un salvataggio in extremis di Odenthal. Al 45′ altra grande chance per il pari del Como ma una girata mancina di Gabrielloni finisce d’un soffio a lato, poi al 48′ è proprio Gabrielloni a sciupare clamorosamente l’1-1 mancando il pallone di testa da due passi su cross di Cutrone.

Nella ripresa fuori Scaglia ed in campo Canestrelli nel Como, quindi al 4′ viene ammonito Bellemo per una trattenuta su Strelec. E proprio Strelec al 7′ trova il 2-0 nonché la doppietta personale. Rete realizzata con una ripartenza che permette a Hernani di mandare in porta Strelec, che supera Gomis con un perfetto tocco sotto. Doppio cambio per il Como all’11’ con Gabrielloni e Mancuso che lasciano spazio a Chajia e Cerri, la Reggina gestisce e al 20′ Canestrelli deve chiudere ancora una volta sullo scatenato Strelec, a caccia della tripletta personale. l Como nel finale di partita prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo per prendersi almeno un punto. Al 41′ Cutrone colpisce una traversa ma il centravanti dei lariani riesce comunque a colpire al 44′ con una grande girata al volo. La Reggina sembra sulle gambe e nel recupero si ritrova in dieci uomini per l’espulsione di Menez, rosso diretto per il francese per un fallo di reazione su Vignali.

VIDEO GOL REGGINA COMO: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per la Reggina a commentare il match è stato il difensore Camporese e non il tecnico Filippo Inzaghi: “In questo momento contano solo i punti e non il bel gioco. Nel primo tempo ho sofferto parecchio al cospetto di Gabrielloni, in ogni caso va sottolineato che abbiamo centrato una gran vittoria. Abbiamo fatto un girone di ritorno al di sotto delle possibilità, dobbiamo fare il massimo nelle ultime due gare per centrare i playoff. Dobbiamo farlo per il pubblico che ci ha seguito sempre con grande passione. Sarebbe un peccato stare fuori dalla post-season dopo il gran girone d’andata. Abbiamo iniziato il girone di ritorno con la testa sbagliata e ce lo siamo portati dietro“.

Moreno Longo si rammarica per il suo Como: “Meritavamo di più per quanto abbiamo creato, al di là delle occasioni dei gol annullati. Abbiamo regalato i gol alla Reggina, c’è grosso rammarico. Non abbiamo mai mollato, nonostante gli episodi avversi. Con un pò di precisione in più e un pizzico di fortuna potevamo capitalizzare le occasioni avute. Sarà un finale di torneo difficile, c’è grosso equilibrio, dobbiamo battagliare sino alla fine“.

