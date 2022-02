Video/ Reggina Pordenone (2-0) gol e highlights: Ménez spacca in due la partita!

VIDEO REGGINA PORDENONE (2-0): TERZA IN FILA PER GLI AMARANTO!

La Reggina continua a correre, dopo l’arrivo di Stellone gli amaranto hanno cambiato completamente marcia e contro il Pordenone è arrivata la terza vittoria consecutiva che proietta la compagine calabrese a centro classifica, ben lontani dalla zona play-out che solamente qualche settimana fa era solamente a un passo. Annata maledetta per i ramarri che non meritavano di perdere per la sedicesima volta in 24 partite, ma la porta di Turati era davvero stregata per gli attaccanti di Tedino che sono andati vicini al gol in almeno tre occasioni quando il punteggio era ancora in parità, la prima al quarto d’ora con Candellone e le altre due nella ripresa con Lovisa e Butic che sbagliano l’aggancio col pallone praticamente all’altezza del dischetto.

VIDEO REGGINA PORDENONE: I DUE GOL

Per tre volte quindi i padroni di casa rischiano di capitolare ma la partita cambia volto grazie alla giocata di Ménez che mette a sedere Zammarini e Perisan e insacca alle loro spalle mettendo così la gara in discesa per i compagni. Che a ridosso del novantesimo raddoppiano grazie alla punizione magistrale di Di Chiara, il pallone scavalca la barriera e va a infilarsi sotto l’incrocio dei pali per il definitivo 2-0, con il portiere degli ospiti nemmeno si muove e può solo ammirare. Reggina brava e fortunata nello sfruttare gli episodi a proprio favore, non si può dire lo stesso per il Pordenone che quando ha avuto la possibilità di lasciare il segno ha graziato gli avversari tenendoli in vita. E a questi livelli, quando sbagli, prima o poi paghi il conto.

VIDEO REGGINA PORDENONE 2-0, IL TABELLINO

REGGINA-PORDENONE 2-0 (0-0)

REGGINA (3-4-1-2): Turati; Loiacono, Amione, Di Chiara; Kupisz (68’ Galabinov), Hetemaj (61’ Cortinovis), Folorunsho, Crisetig; Giraudo (61’ Adjapong); Montalto (82’ Bianchi), Ménez (68’ Bellomo). All. Roberto Stellone.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; El Kaouakibi (46’ Butic), Barison, Dalle Mura, Perri (82’ Anastasio); Zammarini, Torrasi (83’ Di Serio), Lovisa; Gavazzi (66’ Mensah); Cambiaghi, Candellone (46’ Vokic). All. Bruno Tedino.

ARBITRO: Lorenzo Maggioni (Sez. di Lecco).

AMMONITI: 34’ El Kaouakibi (P), 39’ Candellone (P), 60’ Folorunsho (R), 84’ Lovisa (P).

RECUPERO: 2’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 66’ Ménez (R), 86’ Di Chiara (R).

