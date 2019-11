Video/ Reggina Rende (4-1): highlights e gol. Sounas firma il poker! (Serie C)

Nella 16^ giornata di campionato, è sempre più capolista la formazione amaranto: la Reggina resta a +7 dalla Ternana, in attesa del risultato del Monopoli, e cala il poker per 4-1 nel derby calabrese contro un Rende generoso ma tecnicamente inferiore. Come si vede nel video Reggina Rende, la squadra padrona di casa domina sin dall’inizio e trova il doppio vantaggio nel primo tempo, passando prima al 22′ con Bellomo che sfrutta una distrazione collettiva della difesa avversaria e raddoppiando poi alla mezz’ora con Corazza, che si inserisce in area insaccando con lo specchio della porta spalancato. Soffre il Rende e la Reggina prima dell’intervallo manca il tris con Bianchi, Reginaldo e De Rose.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa è invece Rolando a non trovare il 3-0 a causa di una grande parata di Savelloni, con la Reggina che bada soprattutto a gestire il doppio vantaggio. Un rilassamento che permette al Rende di mettere la testa fuori dal guscio e di accorciare le distanze al 29′ con Nossa. La Reggina però mantiene il controllo della partita, sfiora il tris al 34′ con una traversa colpita da Di Francesco su calcio di punizione e poi dilaga nel recupero. Si scatena Doumbia, che sforna due assist servendo altrettanti palloni solo da spingere in rete prima a Rivas e poi a Sounas. Quando basta alla Reggina per mettere in archivio l’ottava vittoria consecutiva in campionato e candidarsi sempre più alla promozione in Serie B. Il Rende resta ultimo ma dei progressi si sono visti anche se la sua difesa, con 30 gol subiti, diventa la seconda peggiore del girone C.

