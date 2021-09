Video/ Reggina Spal (2-1) highlights e gol: grande prova dei calabresi (Serie B)

VIDEO REGGINA SPAL (2-1): GRANDE PROVA DEI CALABRESI

Allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria va in onda la quarta giornata di Serie B tra i padroni di casa della Reggina e la Spal. Partita che si mette subito in discesa per i calabresi, che trovano il vantaggio al minuto numero 15’ con la rete di Hetemaj, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo anticipa tutti e trafigge il portiere spallino Thiam. Ospiti che vanno, dunque, alla ricerca ossessiva del pareggio e che lo trovano al 36esimo con la trasformazione dal dischetto (la seconda, visto che il penalty è stato ribattuto a causa di un’infrazione commessa da parte di un giocatore dei granata) di Salvatore Esposito, che spiazza Micai. Primo tempo che finisce sul risultato parziale di 1-1.

Video/ Ascoli Benevento (0-2) highlights e gol: colpo esterno dei campani (Serie B)

Nella ripresa la partita si apre e si rompono gli equilibri. Al 68esimo arriva il gol probabilmente più bello di questa giornata di Serie B: Cortinovis, giocatore di proprietà dell’Atalanta, serve in profondità Montalto (entrato pochi minuti prima al posto di Galabinov, autore di una grande partita nel corso dei primi 45’ minuti), che da vero cecchino prende la mira da distanza siderale e fa partire una sassata che termina sotto l’incrocio dei pali. È un golazo, come direbbero in Sudamerica, che garantisce ai padroni di casa la vittoria finale. Negli ultimi minuti di gara sono da segnalare le tre palle gol: con Peda prima (della Spal) e con Lakicevic e Cortinovis poi. A Reggio Calabria termina 2-1.

Video/ Perugia Cosenza (1-1) highlights e gol: pareggio in terra umbra! (Serie B)

VIDEO REGGINA SPAL (2-1): IL TABELLINO

Marcatori: 16′ Hetemaj (R), 36′ rig. Esposito (S), 68′ Montalto

Reggina (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara (88′ Liotti); Ricci (63′ Cortinovis), Hetemaj (82′ Bianchi), Crisetig, Bellomo; Rivas (81′ Laribi), Galabinov (63′ Montalto). All. Aglietti

Spal (4-2-3-1): Thiam; Spaltro (63′ Peda), Vicari, Capradossi, Tripaldelli (82′ Celia); Esposito (55′ Da Riva), Viviani; Crociata (82′ D’Orazio), Mancosu, Latte Lath (63′ Seck); Colombo. All. Clotet

Ammoniti: Capradossi, Viviani, Vicari, Crociata

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI REGGINA SPAL (da sky.it)

Diretta/ Inter Bologna (risultato finale 6-1) streaming: gol della bandiera di Theate

© RIPRODUZIONE RISERVATA