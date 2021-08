Video/ Reggina Ternana (3-2) gol e highlights, spettacolo al Granillo! (Serie B)

VIDEO REGGINA TERNANA (3-2): VINCONO GLI AMARANTO

Il video di Reggina Ternana ci regala cinque gol ed una partita pazzesca per gli spettatori del Granillo: finisce 3-2 per gli amaranto nella 2^ giornata di Serie B. Il video della sfida comincia con un’occasione interessante di Falletti, su cui Micai si fa trovare pronto. La Reggina c’è e reagisce spingendo sull’acceleratore coi suoi uomini migliori. Equilibrio sostanziale fino al venticinquesimo minuto del primo tempo, quando Agazzi viene espulso per doppia ammonizione. Gli umbri restano in dieci uomini contro undici e sembra il preludio al gol della Reggina. Invece sono i rossoverdi ad emergere con grande personalità, trovando il lampo dello 0-1 con Falletti: ottimo scambio con Donnaruma e giocata al bacio a tu per tu con Micai. La reazione dei padroni di casa si concretizza solo nel secondo tempo, con la complicità di Defendi che lascia tempo e spazio a Menez di ribadire in rete una respinta non eccellente di Iannarilli sul tiro di Menez. 1-1 e palla al centro. Nel frattempo l’autore del gol amaranto si fa espellere per doppio giallo.

La Reggina però conquista un calcio di rigore e dagli undici metri Galabinov non sbaglia e firma il 2-1 per il sorpasso. Per la Ternana si mette malissimo, perché nel giro di pochi minuti la compagine di casa va addirittura sul 3-1: questa volta ci pensa Rivas a mettere lo zampino sulla respinta di Iannarili, con un bel colpo di testa. Sembra chiusa ma la Ternana non ci sta e improvvisamente torna a macinare gioco. Grazie al nuovo entrato Mazzocchi, inoltre, pesca un gol straordinario in rovesciata. 3-2 e Ternana tutta in attacco nel finale della partita: due le occasioni sciupate da Laribi e Pettinari, che gettano alle ortiche il possibile pareggio rossoverde. Poi anche Proietti si fa espellere e la partita finisce con l’esultanza della Reggina. “La vittoria è importante e vincere così è anche bello. Menez? Quando è arrivato in ritiro si è messo a lavorare bene, gli avevo detto di darmi delle risposte oggi e volevo vederlo all’opera dall’inizio. Per noi è molto importante”, ha commentato il tecnico dei calabresi Alfredo Aglietti al termine della sfida vinta contro la Ternana.

