Video/ Reggina-Vicenza (3-2): gol e highlights, i lanerossi fuori dalla Coppa Italia

Rivediamo quanto accaduto al Granillo con il video dei gol e degli highlights di Reggina-Vicenza 3-2, partita valevole per il primo turno di Coppa Italia 2019-20. Mette un po’ di tristezza il pensiero che agli inizi degli anni Duemila queste due squadre si affrontavano in Serie A mentre oggi giocano entrambe in C, anche se un giorno sperano di tornare tra le grandi del calcio italiano. Il club dei lanerossi, di proprietà dell’imprenditore Renzo Rosso, quest’anno vuole fare le cose in grande come dimostra l’ingaggio dell’allenatore Domenico Di Carlo che soltanto pochi mesi fa aveva provato a salvare il Chievo da una retrocessione che poi si è materializzata al termine della scorsa stagione. Vicenza che però non ha iniziato nel migliore dei modi come dimostra la sconfitta in casa degli amaranto e la conseguente eliminazione dal torneo. Nel “derby” tra i due Domenico vince quindi Toscano che trascina la propria compagine alla fase successiva: domenica 11 agosto la Reggina sarà impegnata in casa dell’Empoli, al Castellani, e proverà a dare fastidio a una squadra che milita in una categoria superiore (e punta a tornare nella massima serie). Grande protagonista della serata l’attaccante brasiliano Reginaldo Ferreira da Silva, 36 anni compiuti meno di una settimana fa, che in passato ha vestito le maglie di Fiorentina, Parma e Siena, autore di una doppietta. Due gol, uno su calcio di rigore e l’altro su azione, che hanno fatto la differenza e hanno reso inutili le marcature di Marotta (che a inizio gara aveva portato momentaneamente in vantaggio i lanerossi) e Giacomelli che a poco meno di un quarto d’ora dal novantesimo era riuscito ad accorciare le distanze, sempre dal dischetto. Senza dimenticare la rete di Sounas che poco prima dell’intervallo aveva fissato il punteggio sull’1-1, ponendo le basi per la rimonta e il sorpasso che si è poi concretizzato nella ripresa. Non è mancato il brivido finale per i tifosi della Regina, proprio allo scoccare del novantesimo Marotta si è divorato il gol del 3-3 che avrebbe mandato le due squadre ai supplementari, invece il pallone è uscito di un niente e così al triplice fischio di Pashuku è stata la compagine calabrese a esultare per il successo che vale il passaggio del turno. Da qui all’inizio della regular season mancano poco meno di venti giorni, il Vicenza ha tutto il tempo per sistemare un po’ di cose soprattutto in difesa e arrivare preparato alla prima giornata che lo vedrà di fronte al neopromosso Modena. Un gradito ritorno, quello degli emiliani, che dopo il doloroso fallimento sono ripartiti dalla Serie D e quest’anno prendono nuovamente parte a un campionato professionistico.

VIDEO REGGINA-VICENZA 3-2, LE DICHIARAZIONI

Il commento di Domenico Di Carlo, allenatore della Vicenza, che ha risposto alle domande dei giornalisti nella sala stampa del Granillo: “Oggi sono scese in campo due squadre che volevano vincere a ogni costo. Noi siamo partiti bene creando qualche grattacapo alla difesa avversaria ma poi abbiamo cominciato a fare qualche errore di troppo e così gli amaranto hanno preso coraggio attaccandoci con sempre più convinzione fino a trovare per tre volte la via del gol. Dobbiamo migliorare nell’interpretazione delle varie fasi del match, in ogni caso mi è piaciuto l’atteggiamento dei campi che devono solo imparare a muoversi in campo con le giuste geometrie. È andata così, c’è tanta amarezza per l’eliminazione ma bisogna riconoscere la superiorità dell’avversario e fargli i complimenti per il passaggio del turno, hanno meritato di vincere”.

VIDEO REGGINA-VICENZA 3-2, MAROTTA IN CONFERENZA STAMPA





