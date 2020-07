Video/ Reggio Audace Bari (1-0) gol e highlights: Kargbo firma la promozione

La Reggio Audace torna in Serie B dopo 21 anni, come mostra il video Reggio Audace Bari. In questa finale play off di Serie C al Mapei Stadium si affrontavano due formazioni reduci da due anni particolari: per entrambe il fallimento nel 2018, la promozione dalla Serie D nella scorsa stagione, quest’anno il tentativo del doppio salto per tornare in B. Impresa riuscita agli emiliani che hanno giocato obiettivamente meglio. Ma il Bari recrimina per un gol annullato ad Antenucci che lascia molti dubbi. Il match inizia male per i pugliesi: Kargbo colpisce subito un palo, quindi Simeri deve alzare bandiera bianca per infortunio. Nel primo tempo la Reggiana attacca ma il Bari tiene bene, a inizio ripresa però i ragazzi di Vivarini sono costretti a capitolare: al 5′ Kargbo fa tesoro di un suggerimento di Varone e di testa scavalca Frattali portando in vantaggio la formazione emiliana. Il Bari già prima dell’intervallo si era reso pericoloso con Antenucci, poi l’attaccante segna ma la rete viene annullata per un fallo di mano contestatissimo dalla panchina biancorossa. Finale col fiato sospeso, la Reggio Audace comprende l’importanza del momento e si chiude in difesa rischiando pochissimo e portando a casa l’obiettivo, riportando la città di Reggio Emilia in una Serie B in cui mancava dall’ormai lontano 1999. CLICCA QUI PER IL VIDEO REGGIO AUDACE BARI

VIDEO REGGIO AUDACE BARI: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Le dichiarazioni dei tecnici a RaiSport. Per Max Alvini la conquista della Serie B sulla panchina della Reggio Audace è un sogno che si avvera: “Stasera è un sogno che si avvera, pensare da dove siamo partiti e ritrovarsi in B è una grande gioia. È stato un anno complicato per tutti ma la Reggiana merita tutto questo anche per ciò che ha fatto durante il lockdown. Abbiamo vinto giocando un bel calcio, con coraggio e aggressività. Tutto questo è fantastico. E’ una grande gioia, merito dei calciatori per la partita fatta. La vittoria alla fine è meritata, abbiamo fatto un calcio aggressivo e la Reggiana merita di andare in Serie B per quanto fatto durante l’anno e per il calcio che ha proposto, merito di un gruppo straordinario, di una squadra che ha voluto continuare su una strada e su una idea. Dedico la vittoria alla mia mamma e al mio babbo. Il Bari? E’ una grande squadra, ma stasera c’è stata davanti una grande Reggiana e la vittoria premia il lavoro di questa società e di questo gruppo.” Al tecnico del Bari, Vivarini, non va invece giù l’annullamento del gol del pari di Antenucci: “Va bene così, ma dispiace tantissimo. Merito anche alla Reggiana che è una buona squadra. E’ chiaro che abbiamo da recriminare. Grande equilibrio? Sono partite giocate così, ci vuole quel pizzico di fortuna, loro sono partiti bene, l’inizio ci ha messo in grande difficoltà, potevano fare gol lì e legittimare lì la vittoria, ma non lo hanno fatto. Siamo poi venuti fuori noi, abbiamo avuto le nostre occasioni, abbiamo fatto gol ma accettiamo il verdetto sul campo. Cosa cambia questa sconfitta? Cambia tanto, dispiace tanto, ma si va avanti.”



